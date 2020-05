LO SCENARIO

PADOVA Autobus strapieni, alla faccia del divieto di assembramento. E numerosi utenti rimasti alle fermate, in attesa della corsa successiva. Che è arrivata, ma con comprensibile ritardo. Essendoci stato un aumento della richiesta del 30 per cento, superiore rispetto alle previsioni, la fase 2 per i trasporti pubblici padovani è iniziata all'insegna delle proteste dei passeggeri ma anche degli autisti, costretti ad assolvere a un duplice compito: controllare che chi riusciva a salire avesse guanti e mascherine e rispettasse le distanze, e dall'altra allertare la sede di BusItalia affinché mettesse in circolazione le corse bis. Già da oggi, comunque, si correrà ai ripari, con l'introduzione di almeno una trentinadi ulteriori corse, per arrivare a un assetto simile a quello dell'orario feriale estivo.

CAPIENZA RIDOTTA

Le criticità più rilevanti per la discrepanza tra domanda e offerta, oltre che per il fatto che la capienza a bordo è ridotta per consentire il rispetto della distanza, si sono registrate di prima già alle 7 (ma anche poi alle 9.30), in particolare in questi percorsi: linea sostitutiva del tram (Pontevigodarzere-Guizza) con tre corse supplementari dovute al sovraffollamento registrato in particolare all'Arcella; linea 14 (Ponte San Nicolò-Stazione), dove sono state introdotti altri due mezzi diretti agli Ospedali; linea 13 (Limena-Terranegra), con una corsa bis partita da Altichiero; linea 11 (Montà-Sant'Osvaldo) con un autobus bis da Taggì; linea 3 (San Giacomo di Albignasego-Stazione) con un mezzo messo in funzione dalla Ferrovia; linea 22 (Torre-Mandria), dove è stato introdotto anche un autosnodato; linea 10 (Chiesanuova-Ponte di Brenta, in pratica il tragitto del Sir2) con un veicolo bis.

SITUAZIONI COMPLICATE

Inoltre, si è corsi ai ripari con corriere suppletive pure negli itinerari extraurbani da e per Cittadella e Piove di Sacco (questa è la linea utilizzata da tanti infermieri in servizio negli ospedali del capoluogo). «I nostri autisti ha spiegato Stefano Pieretti dell'Adl Cobas si sono trovati ad affrontare situazioni complicate perchè non si poteva sapere quante persone avrebbero riutilizzato i mezzi pubblici. In videoconferenza abbiamo spiegato all'assessore regionale De Berti che a bordo deve esserci anche un controllore. Ad esempio, se sui mezzi ci sono 12 posti a sedere e 7 in piedi distanziati, ci vuole qualcuno che verifichi che tutto ciò sia rispettato. Ieri alle fermate c'era tanta gente ed era difficile per i conducenti lasciare passeggeri a terra. Forse c'era bisogno di questa prova, ma ora bisogna aumentare la frequenza, facendo rientrare dalla Cig i dipendenti di BusItalia».

«Un esordio non facile ha rincarato Salvatore Zanchetti, di Faisa Cisl anche perché molti utenti, soprattutto stranieri, pensavano di poter salire a bordo senza guanti e abbiamo dovuto lasciarli a terra». «Sui mezzi extraurbani ha osservato Pietro Casalino, sempre della Cisl fortunatamente non ci sono stati i disagi registrati sulle linee urbane».

Ma alle fermate le proteste si sono fatte sentire. «È vergognoso dice Lucia che ieri ha ripreso il lavoro che da più di un'ora io stia aspettando il 12 che proviene da via dei Colli. E so già che quando arriverà sarà pieno di gente». «Mi hanno appena licenziato aggiunge Elena Popa alla fermata in Piazzale Stazione e devo andare a fare i documenti. Dalle 10.30 attendo il bus per recarmi a Selvazzano: è mezzogiorno e non è ancora arrivato».

IN STAZIONE

Più vicina alla normalità la situazione in Stazione, dove da ieri ci sono 200 convogli regionali in più, ma i passeggeri in partenza e in arrivo erano pochi di più rispetto ai giorni scorsi. «I treni sono pochissimi - si lamenta Giulia De Martin, responsabile di una catena di ristorazione - Dovrei arrivare a Milano alle 16.30 ma rischio di raggiungere la destinazione a notte fonda. Sono due ore che attendo il conviglio». Disperati invece i tassisti. «Stamattina racconta Roberto Piva - è come nei giorni scorsi, cioè tutto fermo. Abbiamo avuto un calo dell'80 per cento della clientela e molti di noi sono al limite della depressione». «Pochissime le vendite di giornali e biglietti rincara l'edicolante Giovanni Riusso - La fase 2 non ha portato un incremento degli affari».

IL TRAFFICO

Nessun problema, invece, lungo le strade, dove il monitoraggio effettuato dalla Polizia locale ha fatto registrare un incremento del traffico pari al 30 per cento, ma senza criticità, salvo qualche coda in tangenziale, in concomitanza con la fine e l'inizio dei turni di lavoro. Poca cosa. Per esempio, alle 7.30 al Bassanello, quando in tempi normali la coda di macchine è lunga almeno 200 metri, ieri alla stessa ora i veicoli in coda erano solamente cinque.

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA