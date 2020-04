L'albero del sangue non esiste è l'iniziativa che permette oggi in 21 città, da nord a sud della penisola, di andare a donare il sangue in taxi con corsa gratuita da casa al centro trasfusionale. L'evento è promosso dall'associazione di volontariato «Tutti taxi per amore», insieme ai tassisti di Padova e degli altri capoluoghi. Accompagneranno gratuitamente, nei centri trasfusionali, i donatori di sangue che ne faranno richiesta. Non si tratta di una donazione d'urgenza, dato che al momento non c'è una necessità impellente da parte delle strutture sanitarie, ma per ribadire che la donazione di sangue non si ferma nonostante l'emergenza Covid-19.

«È il nostro contributo concreto per la cultura della donazione del sangue - ha spiegato Marco Salciccia, presidente di Tutti Taxi per Amore - donare il sangue è un impegno civile, un dovere sociale». I donatori e gli aspiranti donatori, muniti di mascherine, possono chiamare il numero 346 8004680 per prenotare la corsa che li porterà a fare la loro donazione e ritorno. «Abbiamo accolto con grande favore questa iniziativa per dare un nostro contributo di solidarietà come in tante altre occasioni - commenta il presidente padovano Massimo Pastore - siamo sempre presenti per questi eventi anche in un periodo molto difficile come quello che stiamo vivendo». In tutto il Veneto i taxi possono trasportare un solo cliente alla volta. «I nostri mezzi sono sempre disponibili, sicuri e sanificati secondo quanto previsto dal Ministero della Salute e tutti i nostri tassisti sono correttamente istruiti sulle norme igieniche da adottare durante il servizio. Possiamo far salire un solo cliente alla volta - spiega Pastore - il lavoro è diminuito di quasi il 90% per questo lavoriamo a turno, il resto è cassa integrazione, 15 giorni in un mese. I centralinisti sono a casa e abbiamo attivato una sinergia con Mestre, quindi metà giornata centralino a Padova, metà a Mestre, mentre di notte il sistema è computerizzato. La situazione è tragica speriamo in un miglioramento».



