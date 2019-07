Corsa all'alloggio per i fuori sede: a disposizione 2.500 posti letto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UNIVERSITÁPADOVA Studenti fuori-sede, è scattata la grande caccia a un tetto sotto il quale dormire alla ripresa delle lezioni accademiche. L'estate è il momento migliore per vagliare le proposte che la residenzialità universitaria, e non solo, offre. Tante e diversificate, concentrate soprattutto nel quartiere universitario del Portello ma anche in centro e in rioni limitrofi come Forcellini e Chiesanuova.Chi ha bisogno di soggiornare a Padova non ha che l'imbarazzo della scelta: oltre al mercato privato, alla residenzialità degli...