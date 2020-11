GLI ACQUISTI

PADOVA Non si rinuncia al Black Friday, le lunghe code e la folla di ieri lo hanno dimostrato. Se la mattina è andata abbastanza liscia con piccole file distanziate, è nel pomeriggio che la frenesia dello shopping ha avuto il sopravvento. Via Roma e il Liston sono stati presi d'assalto, creando non poche tensioni visto che è stato complicato mantenere le distanze. Si sono viste code lunghe diversi metri, soprattutto di fronte ai negozi delle grandi catene, di gente che sfidava il freddo per accaparrarsi gli sconti migliori. E c'era di tutto: dai più giovani agli adulti, anche qualche famiglia, per non parlare dei gruppetti di amici che volevano entrare tutti assieme in pericolosi assembramenti. Anche senza gli eventi organizzati dal Comune, sospesi a data da destinarsi, pandemia permettendo, gli acquisti non sono mancati. Pacchi e pacchettini sono spuntati ovunque e sembrava quasi fosse un venerdì qualunque, prima della pandemia, con la sola aggiunta delle mascherine e del gel disinfettante. Ma c'è da chiedersi come andrà oggi considerando che il presidente Luca Zaia ha dato il via libera all'apertura delle grandi e medie strutture di vendita il sabato, centri commerciali esclusi. Nel frattempo le associazioni di categoria ribadiscono l'importanza di rispettare le regole. «A prescindere da tutto, se non usciamo dalla pandemia, non risaneremo l'economia dice il presidente di Confesercenti, Nicola Rossi . Secondo un nostro studio, anche se restiamo in zona gialla il periodo natalizio subirà una perdita di 700 milioni di euro a causa della preoccupazione per la situazione sanitaria. Ed è la migliore delle ipotesi».

Quest'anno ogni negozio ha fatto la sua scelta: c'è chi ha deciso di fare sconti venerdì e sabato, chi ha optato per la Black Week, cioè sconti tutta la settimana. «Le regole sono state comunque rispettate sostiene Patrizio Bertin, presidente di Ascom . Chissà che si possa proporre un Black Friday come gli anni passati a febbraio, coronavirus permettendo». Gli incassi non sono andati poi così male e i tantissimi padovani che hanno aspettato in coda un indizio di buoni affari lo hanno dato. «Mi dicono che è stata incassata più o meno la metà dei precedenti Black Friday riferisce Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione commercianti del centro . C'è stato sicuramente più movimento rispetto al resto della settimana e direi bene così». Ma resta il punto di domanda su cosa accadrà oggi. Anche alla luce della decisione di Zaia di tenere aperte le medie e grandi strutture di vendita, a meno che non si trovino all'interno di un centro commerciale. «Si ripete anche in Veneto l'ingiusto trattamento tra le piccole attività commerciali delle gallerie all'interno dei centri commerciali e le grandi strutture di vendita isolate scrive in una nota Confesercenti . Dispiace che, come al solito, i provvedimenti scattino 12 ore dopo essere stati comunicati mettendo in confusione commercianti, consumatori e obbligando le strutture commerciali di medie dimensioni a riorganizzare in poche ore tutto il personale dipendente per riaprire l'attività domani mattina (oggi, ndr)». Il concetto di contingentamento dovrebbe valere per tutti, secondo le associazioni di categoria. «Come si fa per un piccolo negozio si può fare per uno più grande dice Pellizzari . E lo stesso potrebbe valere per i centri commerciali. Che le medie e grandi strutture di vendita possano aprire il sabato è una buona notizia».

Silvia Moranduzzo

