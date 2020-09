LA VISITA

VO Questione di posti. Manca soltanto un giorno alla visita a Vo' del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lunedì pomeriggio sarà a Vo' per inaugurare il nuovo anno scolastico e nell'occasione rivolgerà un saluto anche alla popolazione. La fibrillazione aumenta di ora in ora e a tenere banco, sulle piazze reali e virtuali del paese, è la discussione sui posti a disposizione, limitati per questioni di sicurezza e protocolli antiCovid.

Per la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico, che si svolgerà nel cortile della primaria Guido Negri, in via Mazzini, ieri pomeriggio il preside Alfonso D'Ambrosio ha fatto chiarezza sui criteri utilizzati per il sorteggio degli alunni che saranno presenti. «Il consiglio di istituto ha deliberato all'unanimità il 25 agosto scorso che a partecipare all'evento saranno studenti dalla quarta primaria in su, per ragioni di sicurezza data la durata dello spettacolo e di scegliere i partecipanti sorteggiandoli su tutto l'istituto comprensivo», ha spiegato il dirigente scolastico rivolgendosi direttamente ai genitori. I paletti indicati dal Miur sono stringenti: 130 studenti (su 700) e 60 tra docenti e personale Ata (su 110 totali). «Ricordo che il 14 è la festa di tutta la scuola italiana, non la festa solo di Vo' e che tutti gli studenti d'Italia sono stati lontani da una scuola in presenza prosegue D'Ambrosio Gli altri 9 milioni di studenti non potranno essere presenti quel giorno. La scuola è di tutti e merita rispetto». «Se vogliamo fornire strumenti di crescita ai nostri studenti dobbiamo iniziare noi adulti». Il primo a dare l'esempio sarà lui, che pur avendone la possibilità in qualità di rappresentante legale dell'istituto, non porterà i suoi due figli di 7 e 4 anni. In totale i posti sotto al palco da 600 metri quadri installato dalla Rai saranno circa 350. Il palco è ormai ultimato, ieri l'orchestra ha fatto le prime prove e a breve verranno posizionate anche le sedie.

È quasi tutto pronto per la diretta tv trasmessa su Rai Uno e Rai News dalle 16.30 alle 18.30. Poi il Capo dello Stato si sposterà in piazza Liberazione per un saluto alla comunità di Vo'. Anche qui i posti (circa 150, con gli inviti in fase di consegna) sono troppo pochi rispetto alle tante persone che vorrebbero partecipare. Ma non si può fare diversamente. «Servirebbe l'intero stadio comunale afferma il sindaco Giuliano Martini ma è impossibile allestirlo per i tempi ristretti e le risorse limitate. È un onore ricevere il presidente Mattarella ed è chiaro che il suo saluto sarà esteso a tutti i cittadini, dal primo all'ultimo, visto il contributo che ciascuno di noi ha dato durante l'emergenza».

Davanti al Municipio verrà allestito un piccolo palco mentre le strade del centro saranno chiuse dalle 14 alle 19 per permettere il dispiegamento delle forze di sicurezza. Sui tetti saranno schierati anche i tiratori scelti. Nel frattempo è stata inaugurata ieri sera la rassegna di eventi e laboratori educativi Aspettando Mattarella: tanti gli appuntamenti in programma fino a domenica a Lozzo Atestino, Cinto Euganeo e Vo'. Coldiretti coglie l'occasione della visita di Mattarella a Vo' per lanciare un appello al presidente: «L'ora di educazione civica torni obbligatoria».

