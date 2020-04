Raffica di denunce e sanzioni nell'ambito dei controlli straordinari messi in atto dalle forze dell'ordine per contrastare l'emergenza Coronavirus. Tre multe da 400 euro l'una sono state inflitte a tre sportivi pizzicati all'idrovia di Saonara. Si tratta di un uomo di Noventa Padovana e due donne di Villatora e Vigonovo. La Polizia locale della Federazione ha compiuto un blitz a San Giorgio delle Pertiche, all'altezza della vecchia stazione ferroviaria di Cocche. Sono stati rintracciati e multati quattro giovani tra i 17 e i 20 anni. I carabinieri della compagnia di Padova hanno sanzionato 13 individui trovati fuori casa senza giustificazione. L'attività dei militari dell'Arma ha portato inoltre a cinque denunce. Si tratta di N.H., di 43 anni, tunisino, trovato in possesso di 5 grammi di marijuana. Denunciato per ricettazione in via Tommaseo A.D., di 44 anni, senegalese trovato in sella ad una bicicletta rubata. Un richiedente asilo J.B., di 22 anni, nigeriano, è stato denunciato per violenza privata dopo che aveva minacciato pesantemente un'operatrice per futili motivi. A Limena è stato denunciato D.M., di 33 anni, di San Giorgio delle Pertiche, scoperto con un coltello in tasca. Guai seri anche per D.H., di 28 anni, senza fissa dimora, che non ha rispettato la misura restrittiva del divieto di ritorno a Rubano. Il distretto di Polizia locale PD1A con capofila Cittadella, dal 12 al 31 marzo ha controllato 472 persone e 838 tra locali ed attività, elevando 35 sanzioni. Ad aprile, 940 i cittadini controllati e 466 le attività e i locali. Le sanzioni sono state 47. Tra queste, a Cittadella primo cittadino multato perché non indossava la mascherina, un ragazzo multato tre volte perché da Arsiero (Belluno) è andato a trovare la fidanzata a Fontaniva. Tre le violazioni per una persona che ha scaricato medicinali all'esterno dell'ecocentro della città murata e dopo 24 ore è tornato a riprenderli, ed ancora cinque ciclisti in bici per sfogarsi ed altri in giro per vedere se gli uffici comunali erano aperti, giocare a carte, fare un trasloco, per vedere quanta gente c'è in giro e per portare a passeggio il cane, distanti però vari chilometri dalle proprie abitazioni.

