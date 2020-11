CORREZZOLA Stefano Albertin di Villa del Bosco, frazione di Correzzola, associato di Confesercenti, lavora nel settore del commercio ambulante, con una storica attività di vendita di abbigliamento femminile.

Come stanno andando i mercati in questo periodo?

«Noi operiamo su diverse piazze tra le province di Padova, Rovigo e Venezia e ora siamo di nuovo di fronte ad un momento difficile, con molte incognite».

Le ultime disposizioni sui mercati decise dall'ordinanza regionale di qualche giorno fa vi stanno penalizzando?

«Credo che in un momento come questo sarebbe bene non prendere decisioni affrettate. Nello specifico, l'ordinanza firmata dal Governatore Zaia aveva bisogno di essere declinata, cosa che ha fatto l'Avvocatura regionale, precisando che le disposizioni potevano trovare una applicazione graduale. Bene ha fatto per esempio il Comune di Piove di Sacco che ha permesso, come Padova, lo svolgimento del mercato del sabato. Posso affermare che tutto si è svolto nel rispetto delle norme, peraltro già da tempo applicate con il supporto dei volontari della Protezione Civile e della Polizia Locale. A Chioggia invece è stata decisa la sospensione del mercato».

Che cosa si augura dunque?

«Che gli enti locali, sui quali peraltro gravano tanti impegni, si confrontino però con le nostre associazioni di categoria, Confesercenti e Confcommercio, prima di assumere decisioni impattanti sull'economia di tanti operatori del settore».

Nicola Benvenuti

