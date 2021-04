Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOPADOVA I controlli scatteranno da oggi. Con tolleranza zero per chi non rispetterà la normativa anti Covid. Sulla quale adesso la Regione ha messo dei punti fermi, chiarendo quegli aspetti che finora erano stati lasciati alla libera interpretazione e che avevano creato confusione. Per bar, ristoranti, pizzerie, pubblici esercizi, con plateatici e non, infatti, è arrivato il momento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, e...