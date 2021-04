Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Ore 16: aprono le prenotazioni per settemila nuove vaccinazioni. Ore 16.52: gli appuntamenti sono già tutti esauriti. Bruciati in meno di un'ora. Il giorno di Pasqua è andato così. Con ancora l'agnello e la colomba da digerire, i settantenni si sono collegati in massa al portale regionale per assicurarsi la prima dose del siero AstraZeneca. Un vero assalto virtuale con protagoniste settemila persone nate tra il 1941 e...