IL DOCUMENTOPADOVA In piena emergenza Covid l'Azienda ospedaliera di Padova guarda avanti, mettendo a punto un piano di investimenti per quasi 96 milioni di euro. Una volta passata la tempesta pandemica, via Giustiniani vuole rinascere più forte di prima. Una volontà messa nero su bianco nel Programma triennale 2021 - 2023. Il documento è stato approvato lunedì con una delibera a firma del direttore generale Giuseppe Dal Ben. Parliamo in...