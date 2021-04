Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ASSISTENZATEOLO Niente code estenuanti all'aperto. Niente trasferte di decine di chilometri. E soprattutto niente tempi d'attesa per un appello che rischia di protrarsi di ora in ora. Alle file interminabili di anziani in prolungata attesa della loro dose salvifica di siero registrata la scorsa settimana, fa da contraltare con successo la ricetta del vaccino somministrato sotto casa ad un piccolo gruppo di pazienti ad opera del loro medico...