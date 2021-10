Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPADOVA Via alla somministrazione della terza dose agli anziani negli hub vaccinali di Padova e provincia. Oggi inizia la campagna vaccinale di rinforzo dedicata agli over 80 in Fiera e nei centri di Piove di Sacco e Cittadella. L'Ulss 6 Euganea ha già raggiunto più di seicento prenotazioni in meno di 24 ore. Intanto le terze dosi stanno arrivando anche nelle 37 case di riposo del territorio.I primi a ricevere il richiamo, o la...