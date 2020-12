LA FELICITÁ

CITTADELLA Corona, scettro e fascia da miss e poi cartelloni con il bentornata e nella guardiola un disegno con il Re Leone. Così la divisione di pediatria dell'ospedale di Cittadella lunedì scorso ha salutato il rientro in corsia di Piera Ramina, 54 anni, coordinatrice infermieristica del reparto diretto da Rosanna Golin, facente parte dell'Ulss 6 Euganea guidata da Domenico Scibetta. Semplici, ma significativi segni che aiutano a riportare il sorriso dopo 40 giorni di malattia, affrontando un'importante polmonite causata dal Coronavirus. Non si aspettava un'accoglienza del genere ma ci tiene a sottolineare: «Sono una dei trecento infermieri che nonostante tutte le attenzioni ed i serrati controlli messi in atto dall'Azienda ospedaliera sono stati colpiti dal virus e questo dimostra come sia veramente subdolo. Dedico a tutti loro questo momento di ritorno alla vita, ringrazio per il bellissimo gesto e soprattutto tutti i colleghi i quali hanno supplito e suppliscono a chi è dovuto rimanere a casa sobbarcandosi ritmi di lavoro importanti, riducendo il tempo al loro privato ed agli affetti familiari. A tutti loro il mio grazie più profondo. Anche la necessità di personale sostitutivo è un aspetto non secondario di questa emergenza».

Non si sente assolutamente speciale la caposala, la sua esperienza serve per mettere ulteriormente in guardia tutti. «Nonostante le attenzioni e i controlli, il 23 ottobre scorso il tampone ha dato esito positivo. I sintomi sono aumentati, è stata diagnosticata una polmonite. Non a mio marito che è risultato anche lui positivo. Ho iniziato le terapie seguita da un medico infettivologo di Padova. Sono riuscita a curarmi a casa. Il Coronavirus ti butta veramente giù - spiega la professionista - non è assolutamente vero che colpisce solo anziani o persone che hanno patologie. Agisce in modo trasversale. Chi continua ad affermare il contrario dice il falso, non ha la percezione della realtà dei fatti». Rigidissimi i controlli, altri tre tamponi per la negativizzazione e quindi la guarigione certificata dal medico competente con il ritorno in reparto che conta attualmente 7 medici e 50 tra infermieri ed operatori. Piera Ramina si è messa subito a disposizione per la donazione del plasma. Non è possibile però per i protocolli medici. Le donne che hanno partorito hanno sviluppato degli anticorpi particolari e per complessi meccanismi non è possibile donare. «La cosa più bella? il 4 dicembre scorso abbiamo festeggiato i mille nati. Questo è il traguardo che ti dà ancor più soddisfazione per quello che si fa».

