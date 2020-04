SAONARA (c.arc.) Sognavano l'alcova, sono tornati a casa solo con il portafogli svuotato. Avevano studiato tutto nei minimi particolari. Ormai non resistevano più senza vedersi, ma la passione ha lasciato ben presto il posto all'imbarazzo e ad una multa salata. In tempo di Coronavirus è difficile anche per le coppie clandestine avere un po' di privacy. Una coppia di amanti è stata sorpresa nella zona industriale di Villatora di Saonara mentre si accingeva a godersi qualche momento furtivo di intimità. I militari dell'Arma di Legnaro, impegnati in un normale servizio di pattugliamento, hanno notato le due vetture che procedevano una dietro l'altra a velocità moderata. Hanno atteso che si fermassero, poi si sono avvicinati per gli accertamenti di rito. E' successo ieri attorno alle 16. Nella prima vettura vi era un uomo, nell'altra una donna. Entrambi residenti nella Saccisica non più giovanissimi. Superavano abbondantemente i cinquant'anni. Quando hanno visto la pattuglia sono rimasti impassibili, ma di fronte alle esplicite domande dei carabinieri non hanno potuto far altro che ammettere l'evidenza. Erano fuori casa senza una giustificazione e quindi non ottemperanti alle restrizioni dell'Autorità. A nulla sono servite le giustificazioni: sono stati multati con un verbale di 373 euro a testa. Quello che doveva essere un pomeriggio di passione dopo tanti giorni di quarantena è finito nel peggiore dei modi. Gli amanti delusi a più riprese hanno chiesto di mantenere la privacy visto che entrambi avevano la fede al dito. Già oggi e per tutto il fine settimana proseguiranno senza sosta i pattugliamenti dei carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco che in questi giorni stanno elevando un numero considerevole di multe nonostante da più parti si dica che è fondamentale non muoversi da casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA