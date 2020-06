Turisti, ma non solo. Padova e provincia sono sempre state abituate ad accogliere anche un gran numero di visitatori legate a grandi eventi o congressi di ogni genere. Un settore da cui ora la città deve inevitabilmente ripartire.

«Il 2019 è stato ricco di eventi, come doveva essere il 2020 - spiega il Consorzio Dmo -. Abbiamo dovuto ripensare velocemente all'offerta di quest'anno, a causa del Coronavirus. Padova è una città che accoglie circa settemila eventi l'anno: congressi medico-scientifici, convention, fiere ma anche concerti e spettacoli teatrali di alto livello. Non vediamo l'ora che tutti questi cartelloni si rimettano in moto».

A Spazio Eventi della Fiera di Padova nel 2019 si sono tenuti 40 eventi, per un totale di circa 25 mila persone: tra questi, due grandi congressi medici (Congresso nazionale SIBIOC- Medicina di Laboratorio e il Congresso Nazionale dei Medici Diabetologi AMD) che hanno coinvolto oltre mille partecipanti ciascuno, oltre ad un roadshow di Banca Intesa, con un totale di 2200 presenze, la convention di Monte dei Paschi di Siena, una convention internazionale di Facebook ed altri eventi.

Il calendario 2020, prima dell'emergenza Covid-19, vantava già oltre 25 eventi confermati, tra cui 6 importanti congressi internazionali, organizzati in collaborazione con l'Università di Padova.

A seguito dell'emergenza, in attesa di indicazioni da parte del governo, quasi tutti i congressi sono stati spostati nel 2021, con un grande lavoro di riposizionamento, nel rispetto dei calendari.

Numerose sono le candidature in corso, in particolare per il 2022, anniversario degli 800 anni dell'Università di Padova.

