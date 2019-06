Contromano e ubriaco, aggredisce i vigili: nei guai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALCOL AL VOLANTEPADOVA Guidava ubriaco con un tasso alcolemico superiore di 4 volte al limite consentito e i vigili hanno dovuto bloccarlo con lo spray al peperoncino. Protagonista della vicenda, Roberto Koch, un 42nne sloveno residente in provincia che, domenica sera, attorno alle 23.30, è stato intercettato da una pattuglia della Polizia municipale mentre percorreva via Po in contromano. L'auto dello sloveno ha anche rischiano di travolgere la macchina dei vigili. Nonostante questo, gli agenti sono riusciti a fermarlo. Il conducente, in...