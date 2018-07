Controllori aggrediti con morsi e pugni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIOLENZAPADOVA Nuova aggressione all'interno del tram. Ieri mattina, verso le 10.4 0, in prossimità della fermata di corso del Popolo, un senegalese di 21 anni si è scagliato contro un controllore. Immediatamente, in soccorso del collega sono arrivati altri due verificatori. Uno è stato violentemente strattonato, l'altro preso a morsi. Sul posto sono arrivati nel giro di qualche minuto gli agenti delle Volanti che hanno arrestato Deng Amarth (denunciato in passato per gli stessi motivi) per violenza e lesioni a pubblico...