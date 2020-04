GLI INTERVENTI

PADOVA Alle nove in punto di ieri mattina era già in piazza De Gasperi. Un sopralluogo di persona con i propri collaboratori per pianificare i prossimi interventi e rinforzare ulteriormente i controlli nelle aree calde della città. Il nuovo questore Isabella Fusiello non perde tempo. Insediata da poco più di una settimana, è già all'opera per contrastare spaccio e degrado. La novità più importante, emersa dall'ultimo tavolo tecnico in prefettura assieme ai vertici delle altre forze dell'ordine, sta nel fatto che per alcuni luoghi sono stati previsti dei presidi fissi di polizia o carabinieri. Non più interventi straordinari, dunque, ma una presenza costante per allontanare spacciatori e altri malintenzionati. Sotto la lente d'ingrandimento ci sono soprattutto piazza de Gasperi e piazza Gasparotto, ma anche San Carlo è una zona osservata speciale.

LA SITUAZIONE

La città è ripartita. Lo dicono tutti i principali indicatori, a partire da quelli del traffico. La motivazione principale è legata alla riapertura di diverse aziende, ma non c'è dubbio che molti padovani si sentano più liberi di girare liberamente da quando è stato eliminato il limite regionale dei 200 metri. Più gente sulle strade, certo, ma anche più assembramenti di spacciatori. «Alle otto del mattino, andando a lavorare, incontro gruppi di dieci persone in varie zone della città, perfino in piazza Cavour» si sfoga uno dei tanti commercianti che lavorano sotto il Salone. Da questa settimana, però, è scattato un piano di rinforzo dei controlli con la suddivisione delle aree tra le varie forze dell'ordine: è stato già evidente con i massicci pattugliamenti di giovedì e sarà ulteriormente potenziato a partire da lunedì.

IL TAVOLO

A coordinare il tutto, con ripetuti tavoli operativi, è il prefetto Renato Franceschelli. In prima linea, come detto, il questore Isabella Fusiello. «Stiamo cercando di predisporre interventi mirati a riappropriarci delle zone diventate terra di spaccio e di degrado - spiega - perché non è possibile che vengano sottratte ai cittadini onesti e per bene. Non parlo solo dei padovani ma anche dei tanti stranieri regolari. Prima di Pasqua abbiamo fatto un'importante riunione di coordinamento e da lunedì sarà possibile vedere la messa in atto. Non c'è dubbio che l'attività anti-spaccio sia una nostra priorità». Il questore ha voluto approfondire anche la situazione dell'area di fronte alle cucine popolari di via Tommaseo, sulla quale potranno presto esserci nuovi confronti con la Diocesi. «Abbiamo riscontrato la presenza di confusione e di soggetti indesiderati. Non c'è dubbio che anche lì potremo fare degli interventi».

GLI ALTRI VERTICI

Ha perfettamente il quadro della situazione anche il colonnello Luigi Manzini, comandante provinciale dei carabinieri. «Lavorando a 360 gradi su tutta la provincia, abbiamo notato che le criticità maggiori sono in alcune zone della città - spiega -. Per questo stiamo facendo un'attività molto pressante nell'area della prima Arcella e in quella antistante alla stazione. Se prima venivano organizzati degli interventi ritenuti straordinari, ora con il coordinamento del prefetto e con la collaborazione delle altre forze dell'ordine si è deciso di dare una sistematicità a questi servizi con una presenza costante che riguarda soprattutto piazza De Gasperi e piazza Gasparotto ma anche le strade vicine, come via Valeri».

LE AZIENDE

Attivi nei controlli anche gli agenti della Polizia locale (l'altro ieri gli uomini del comandante Fontolan hanno sanziona un negozio in piazza De Gasperi «per gravi e ripetute inadempienze delle norme di protezione dal Coronavirus» inviando alla Regione la documentazione per la chiusura temporanea) e la guardia di finanza. Venerdì scorso, davanti all'elicottero delle Fiamme Gialle che stava decollando per controllare dall'alto gli assembramenti in città, il colonnello Fabio Dametto ha fatto il punto sull'attività dei finanzieri: «Controlli in strada e sulle attività aperte, legati per esempio al prezzo delle mascherine, ma non solo. Ci spetta anche la verifica delle dichiarazioni presentate al prefetto da tutte quelle aziende che chiedono di riaprire».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA