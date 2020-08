CONTROLLI

PADOVA La polizia, nella serata di giovedì, ha passato al setaccio l'area tutta attorno allo scalo ferroviario. Un paio di agenti della sezione Volanti si sono avvicinati a un cittadino straniero per effettuare un controllo. Ma l'uomo, appena si è sentito intimare l'alt da due poliziotti si è dato alla fuga. È riuscito a raggiungere la vicina via Tommaseo dove ha gettato a terra due involucri, uno contenente 28 grammi di hashish e l'altro 9 grammi di marijuana. Entrambi sono stati trovati e sequestrati dalla polizia. Lo straniero ha proseguito a scappare, ma ad un certo punto un agente è riuscito a raggiungerlo. Lo spacciatore, nel tentativo di non essere bloccato, ha tirato calci e pugni ma il poliziotto è stato bravo a schivare i colpi. Alla fine l'uomo è stato ammanettato e accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. In un secondo momento è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sempre nella zona della stazione dei treni la polizia, accanto a delle auto in sosta, ha trovato mezzo grammo di cocaina. Lo scalo ferroviario è anche sempre monitorato dagli agenti della Polfer, che sempre nella giornata di giovedì hanno denunciato a piede libero quattro persone per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto a declinare le proprie generalità e possesso ingiustificato di arma da taglio. I poliziotti hanno infatti fermato un trentenne padovano in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri: l'arma è stata posta sotto sequestro. La Polfer su ordine del Questore ha poi emesso due Daspo urbani, nei confronti di due uomini che ogni giorno stazionano senza motivo vicino allo scalo ferroviario. Infine in stazione è stato anche rintracciato un 45enne romano, al quale è stato notificato un ordine di carcerazione per precedenti reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio. Mentre, nella mattinata sempre di giovedì, ancora gli uomini della sezione Volanti, hanno effettuato un controllo all'interno di un'abitazione abbandonata in via Veglia. In una stanza e in garage hanno trovato tre minori stranieri intenti a dormire. A terra i segni di un bivacco, tra coperte e resti di cibo. I tre sono stati accompagnati in Questura per essere identificati. Tutti sono risultati avere diversi precedenti e sono stati denunciati a piede libero per il reato di invasione di edificio. A segnalare la loro presenza al 113 sono stati alcuni residenti della zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

