CONTROLLI

PADOVA La circonvallazione interna intasata di auto da metà mattina e fino all'ora di pranzo. Lunghissime le file dei veicoli che procedevano a passo d'uomo a causa del continuo stop and go dei conducenti, costretti a fermarsi in prossimità dei 15 varchi d'accesso al centro, chiusi con le transenne, per chiedere informazioni sui divieti, o per presentare l'autocertificazione che giustificava l'ingresso, consentito per esempio a lavoratori, o residenti. Il pomeriggio, però, il numero delle macchine è calato vistosamente e quindi la circolazione lungo l'anello stradale delimitato dalle Mura cinquecentesche è tornata fluida. E a fine giornata nel cuore della città il numero complessivo delle presenze è risultato decisamente inferiore rispetto a quello dell'affollatissimo scorso fine settimana, anche se comunque un po' di gente, soprattutto la mattina, non ha rinunciato allo shopping nell'ultimo week prima di Natale e ha raggiunto la Ztl a piedi, o in bicicletta. Non sono state elevate sanzioni. Hanno sortito gli effetti sperati, dunque, i provvedimenti del Comune, con l'ordinanza di Sergio Giordani che blocca dalle 10 l'arrivo dei mezzi motorizzati in centro e la sosta nei parcheggi scambiatori a nord e a sud del capoluogo, e della Regione, con il provvedimento del governatore Luca Zaia che vieta di uscire dai confini comunali dopo le 14, per evitare gli assembramenti che favoriscono il dilagare del Covid. Le situazioni più critiche si sono registrate a metà mattina nelle vie Facciolati, Piovese, Gattamelata, Codalunga, Sorio e corso Milano.

Fin da inizio giornata la sala operativa della Polizia locale è stata presa d'assalto, con oltre mille telefonate da parte di persone che chiedevano delucidazioni, anche dai Comuni della provincia, su come e quando muoversi. In strada, invece, il comandante Lorenzo Fontolan nell'arco delle 24 ore ha schierato una settantina di agenti, compreso il vice Cristiano Rosini, che hanno presidiato i varchi assieme alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, ma che hanno anche controllato i mercati e i mezzi pubblici. E oggi il copione verrà replicato pari pari.

I QUESITI

Undici i posti di blocco che sono stati presidiati dalle forze dell'ordine, mentre in altri 4 sono stati collocati gli sbarramenti metallici e i cartelloni informativi. Nonostante sulla tangenziale e sulla circonvallazione i display a messaggio variabile informassero gli automobilisti sulle restrizioni, molti cittadini hanno segnalato di non conoscere il contenuto dei provvedimenti, o di non averlo capito bene. «Abbiamo avuto due scenari diversi - ha spiegato lo stesso Fontolan -. La mattina, infatti, i monitor della nostra centrale operativa hanno mostrato ovunque lunghe file di veicoli sulla circonvallazione, mentre il pomeriggio il traffico è tornato fluido. E le presenze in centro sono state conseguenti: dopo pranzo hanno iniziato a calare e verso le 17, cioè in prossimità dell'orario in cui chiudono mercati e pubblici esercizi, si sono ridotte ulteriormente. Se i provvedimenti avevano la finalità di ridurre gli assembramenti per arginare l'emergenza-Covid, l'obiettivo è stato raggiunto». «Sia i nostri agenti, che tutte le forze dell'ordine, hanno fatto un grande lavoro - ha aggiunto -. Il momento è impegnativo anche per la forte tensione emotiva che attanaglia le persone. Ma non si può mettere a repentaglio la salute pubblica, lasciando che tanta gente si riversi in centro, come la scorsa settimana, quando le aree pedonali pullulavano di passanti. Stavolta l'impatto è stato diverso e l'affluenza contenuta ha consentito il rispetto del distanziamento».

Nicoletta Cozza

