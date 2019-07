Controlli notturni della Stradale in città: 21 alla guida ubriachi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alcol e cocaina per lo sballo del fine settimana, controlli della Polizia stradale l'altra notte lungo corso Australia. Il maxi servizio contro le stragi del sabato sera ha coinvolto una ventina di agenti: dei 254 automobilisti controllati, 21 sono risultati positivi all'alcoltest. Tra loro anche tre donne. Il tasso più elevato l'ha fatto registrare un operaio romeno di 43 anni con 2,43 g/lt quasi cinque volte il limite consentito dal Codice della strada. Inevitabile il ritiro della patente, la denuncia per guida in stato d'ebbrezza e il...