Controlli in stazione: nei guai pusher minorenne di l'ecstasy

Dopo l'aggressione di una famigliola con bambini in via Bixio sono aumentati i controlli delle forze dell'ordine.I carabinieri i di Padova Principale in collaborazione con la compagnia di intervento operativo venerdì si sono concentrati in zona stazione e hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio V.A., 18enne di origine moldava residente in città.Il giovane è stato fermato a poca distanza dalla stazione ed è risultato in possesso non solo di 5 grammi di marijuana ma anche di 5 involucri contenenti Mdma,...