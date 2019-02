Controlli a tappeto in tutta la Bassa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE PATTUGLIEESTE Pioggia di denunce dopo il servizio di controllo straordinario del territorio messo in atto dai carabinieri della Compagnia di Este, insieme ai colleghi del nucleo Cinofili di Torreglia. Sono stati controllati complessivamente 18 veicoli, 41 persone e 3 locali pubblici. A Castelbaldo, proprio in un locale, i militari hanno denunciato un trentenne di Merlara, D.T.M., perché trovato in possesso di un 1 grammo di hashish. Nella sua casa, perquisita successivamente, il giovane aveva nascosto altri 16 grammi della stessa sostanza,...