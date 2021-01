IL LAVORO

PADOVA Hanno un preciso calendario da seguire basato sull'elenco delle imprese iscritte alla Camera di Commercio, ma talvolta improvvisano veri blitz dopo aver ricevuto una segnalazione mirata. Si presentano senza preavviso e controllano tutto: dalla manutenzione dei climatizzatori all'utilizzo delle mascherine, dalla presenza del gel igienizzante alle dimensioni della mensa. Oltre al personale sanitario impegnato tutti i giorni in corsia e negli ambulatori, c'è un'altra squadra dell'Ulss che da fine febbraio lavora senza sosta per fare fronte alla pandemia. È quella degli ispettori dello Spisal che verificano il rispetto dei protocolli anti-Covid. Dal 16 marzo al 31 dicembre sono state passate al setaccio 2.239 aziende padovane per un totale di 97.857 lavoratori. L'attività non si è mai fermata: a dicembre sono stati fatti 97 controlli e dal 4 gennaio le ispezioni sono ricominciate a pieno ritmo.

LE SQUADRE

In provincia lo Spisal è formato da 60 addetti suddivisi in tre sedi: Padova, Camposampiero e Conselve. In campo ci sono medici, operatori sanitari, tecnici della prevenzione, psicologi e amministrativi. Da sempre chiamati in causa per gli incidenti sul lavoro e per le verifiche logistiche in aziende, fabbriche, magazzini, negozi e capannoni, ora hanno anche il compito di verificare che tutte le imprese rispettino le regole anti-contagio.

«Inizialmente ci eravamo concentrati, come indicato dalla Regione, sulle grandi aziende che continuavano a lavorare anche in pieno lockdown. Poi ci siamo dedicati anche a tutte le altre realtà - spiega la dottoressa Rossana Bizzotto, direttrice dello Spisal padovano - Dai supermercati alle fabbriche, dai cantieri edili ai piccoli negozi di commercio al dettaglio. Controlliamo la gestione dei locali comuni e degli impianti di areazione, il rispetto delle distanze di sicurezza e anche le procedure di pulizie e sanificazione. Oltre all'utilizzo delle mascherine controlliamo anche le caratteristiche delle mascherine stesse. Spetta anche a noi capire se sono prodotti certificati e quindi efficaci».

IL BILANCIO

Nel periodo più intenso venivano ispezionate anche 25 aziende al giorno, poi i numeri sono calati perché dall'estate sono ripartite anche tutte le attività dello Spisal e alcuni addetti sono stati chiamati pure a dare manforte nel tracciamento dei contatti dei cittadini positivi.

Sono solo due le aziende per cui è stato necessario un intervento del sindaco con ordinanza di chiusura temporanea (entrambi i casi sono capitati la scorsa primavera). Sono però decine e decine le prescrizioni alle aziende fatte dagli ispettori. Se durante la prima ondata almeno la metà delle imprese era chiamata a fare dei miglioramenti, ora la situazione è migliorata. «Dal punto di vista delle sanificazioni troviamo un generale rispetto delle regole anche perché gli imprenditori sanno che conviene impegnarsi molto su questo fronte - osserva la direttrice - Continuiamo invece a trovare problemi di tipo strutturale. Penso soprattutto all'insufficiente areazione dei locali o alla scarsa manutenzione degli impianti di ventilazione. Rispetto all'inizio, comunque, la situazione è migliorata. Quasi tutti stanno capendo l'importanza di rispettare le regole».

Soddisfatto Samuel Scavazzin, segretario generale della Cisl di Padova: «Ben vengano i controlli se aiutano la nostra salute. Le aziende hanno saputo adattarsi davvero in fretta alle nuove disposizioni. A livello generale c'è stata subito una comprensione dei rischi e un'attenzione ad evitare sanzioni».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA