ALBIGNASEGO Don Marino Ruggero non si è mai tirato indietro quando è stata ora di prendere posizione su tematiche scomode. Gli amici più stretti lo definiscono come un personaggio verace, senza tanti fronzoli o peli sulla lingua. Era arrivato un po' in sordina a San Lorenzo nel settembre del 2017 (la nomina era giunta due mesi prima) dopo aver vissuto un'esperienza a Mure e Laverda, in provincia di Vicenza (ma sempre sotto il territorio della diocesi di Padova). Ha raccolto la pesante eredità di don Carlo Daniele, rimasto nella parrocchia della frazione per ventisette anni, dal 1990. I giovani, in particolare, gli hanno voluto bene fin da subito per quel suo carattere gioviale ed estroverso. I fedeli più vicini lo definiscono un vulcano di idee; l'ultima in ordine di tempo è stata l'appello che ha rivolto agli imprenditori locali perché si facessero carico della riqualificazione del campetto da calcetto parrocchiale, per una spesa totale di circa 10mila euro. Ma è per le sue dichiarazioni forti che la Curia lo avrebbe iniziato ad attenzionare. Di lui si ricorda la partecipazione al convegno sulla nuova legge relativa alla legittima difesa, che si è tenuto lo scorso aprile in Villa Obizzi. Presenti, fra gli altri, Franco Birolo, l'ex tabaccaio di Civè che otto anni fa sparò per difendersi: in quella sede il commerciante portò la sua testimonianza. Don Marino fu chiamato in qualità di relatore poiché il mese precedente scrisse sul bollettino parrocchiale un articolo intitolato Caro ladro, io mi difendo. Nell'occasione prese spunto dalla storia di don Antonio Mandrelli, 73 anni, parroco della chiesa di Santa Maria della Grazie di Castelfranco, in provincia di Perugia. Questi si era detto pronto ad imbracciare la carabina qualora ce ne fosse bisogno. «Comprendo benissimo don Antonio aveva sottolineato davanti ad un centinaio di persone - Lo so, in questo modo non sono in linea col porgere l'altra guancia. In altri passi del Vangelo Gesù invita ad amare il proprio nemico e a perdonare settanta volte sette. Credo, però, che la pazienza abbia un limite oltre il quale tutto può accadere se non si fa nulla per fermare una situazione pesante o insostenibile». «Prima di essere un cristiano e un prete sono un uomo e cittadino. Ai molti che non condividono questo pensiero consiglio di parlare con me solo il giorno in cui avranno avuto l'esperienza di una rapina. La paura è una brutta bestia e può portare ad una giustizia fai da te, per quanto sbagliata sia». E c'era stata un'altra volta che don Ruggero aveva rilasciato delle dichiarazioni non propriamente in linea. Nel bollettino della prima domenica dello scorso maggio si era soffermato sul problema dei Rom. Esplicito il suo pensiero, messo nero su bianco: «Non si risolve con belle prediche, ma con soluzioni concrete». «Mi preme sottolineare che sono d'accordo con Papa Francesco e con coloro che la pensano come lui», aveva puntualizzato. Tuttavia, «desidero sottoporre apertamente la seguente domanda: ma lei li vorrebbe i Rom sotto casa sua?». «Nel concreto, vorrei vederli abitare in Vaticano o vicino alle case di tutti quelli che risponderebbero di sì. Altrimenti, per favore, siete pregati di rimanere zitti». Pungente, come sempre. Evidentemente queste sue uscite, che condivideva puntualmente sul suo profilo facebook e che raccoglievano notevoli consensi, non sono passate inosservate. Resta il fatto che diversi suoi ex parrocchiani erano soliti venirlo a trovare in canonica a San Lorenzo, a riprova dell'affetto che tuttora nutrono nei suoi confronti.

