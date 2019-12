Contributo bici elettriche, scatta il conto alla rovescia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOBILITÀ VERDEPADOVA C'è tempo fino a venerdì prossimo per presentare la domanda per i contributi per l'acquisto di una bici elettrica. La disponibilità residua del fondo, alla data del 30 novembre 2019, è di 35.000 euro. Complessivamente sono pervenute 317 domande, di cui 297 ammesse a contributo e 20 non ammesse.Il Comune,infatti, ha stanziato un fondo per l'erogazione di contributi economici destinati all'acquisto di biciclette (per uso urbano non sportivo) e cargo bike a pedalata assistita. La somma disponibile complessiva era di...