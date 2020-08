Green economy, sicurezza, digitalizzazione, sostegno al credito e al finanziamento: ecco le 5 leve strategiche per dare una prima, importante, boccata d'ossigeno alle imprese padovane. La Casa delle imprese ha pubblicato online i cinque bandi di contributi che prevedono agevolazioni sotto forma di credito a fondo perduto quale misura-antidoto essenziale contro la crisi finanziaria provocata dal Coronavirus. La Camera di Commercio di Padova, ha infatti stanziato 1.275.000 euro di contributi - suddivisi in cinque bandi tematici e settoriali - come azione straordinaria per aiutare le micro, piccole e medie imprese del tessuto provinciale, pubblicando i bandi sul proprio sito www.pd.camcom.it. Le domande devono essere presentate telematicamente, registrandosi preventivamente sulla piattaforma Web Telemaco (da www.registroimprese.it).

Convinto dell'efficacia e dell'importanza di questi interventi è il presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono: «Da ormai sei mesi l'economia padovana, così come un po' tutta la filiera produttiva nazionale, sta vivendo uno dei periodi più bui e incerti della storia economica nazionale. Come Camera, ripeto ancora una volta che siamo pronti a farci carico della ripresa e del rilancio del nostro territorio. Queste cinque linee di intervento rappresentano il nostro modo per dire alle imprese Noi ci siamo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA