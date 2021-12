CRIMINIALITÀ

PADOVA Violano le misure alternative e così finiscono in carcere. La Squadra mobile ha portato dietro le sbarre il 45enne marocchino Said Ellehas e il 34enne albanese Andi Markeci. Scarcerato il 29 novembre scorso, dopo essere stato arrestato e condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per una tentata estorsione, e sottoposto al divieto di dimora nel territorio della Provincia di Padova, Ellehas continuava a delinquere e a violare la misura. Più volte gli agenti lo hanno controllato in città (in un'occasione in possesso di tronchese funzionale a forzare recinti di case) e segnalato all'autorità giudiziaria, anche in relazione ad alcuni furti registrati la prima settimana del mese.

Era solito compiere furti, prevalentemente presso supermercati, ed assicurarsi poi la fuga sotto la minaccia di una siringa, con la quale tentava di colpire chiunque gli sbarrasse la strada.

L'11 novembre, proprio in considerazione della gravità dei fatti che lo avevano visto coinvolto e della sua spiccata predisposizione a commettere reati, di particolare allarme sociale (contro il patrimonio, contro la persona ed in materia di stupefacenti), il Questore Antonio Sbordone gli aveva revocato il permesso di soggiorno, invitandolo formalmente ad abbandonare il territorio italiano entro 15 giorni. Nuovamente rintracciato ed avviata la procedura di espulsione, è nel frattempo giunto il provvedimento della sezione penale del Tribunale di Padova che ne ha ordinato la conduzione in carcere.

Era già sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale invece l'albanese Markeci, dovendo espiare una pena di 6 anni e 10 mesi di reclusione per effetto di condanne per lesioni in concorso, ricettazione in concorso, furto aggravato in abitazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il 9 dicembre scorso i poliziotti della Squadra Mobile lo avevano deferito per possesso di sostanza stupefacente (cocaina), trovandolo in compagnia di altro pregiudicato, cui si accompagnava in violazione delle prescrizioni impostegli.

I due vennero controllati a Villanova di Camposampiero, a bordo di una Fiat 600 guidata da Markeci. Il passeggero era risultato un suo parente, già denunciato di recente per stupefacenti, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione (nel 2019).

Per tale ragione l'Ufficio di Sorveglianza di Padova ha disposto la sospensione della misura dell'affidamento in prova.

