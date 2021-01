L'INIZIATIVA

PADOVA Il Re dello spritz Federico Contin muove i suoi primi passi da presidente dell'associazione La Rete, invitando baristi e ristoratori ad aprire i loro locali senza violare la legge. «Non approvo l'iniziativa #ioapro perchè va contro le norme vigenti e mette in pericolo le attività. Chi l'ha ideata e lanciata può creare dei danni irreparabili al settore». Ed ecco come il padre della manifestazione il Naviglio e titolare dell'osteria San Leonardo nella centrale via San Pietro, intende sì aprire il suo ristorante ma nel pieno rispetto della legge.

«La parola d'ordine - ha sottolineato - è mensa. Io trasformerò la mia osteria in una mensa e già da mercoledì potrò aprire, sia a pranzo e sia a cena, seguendo alla lettera le regole anti Covid. Il meccanismo è semplice. Sono andato a sottoscrivere una serie di contratti con lavoratori, studi e aziende del centro. Tutte queste persone, se vogliono, potranno venire a mangiare nella mia mensa. C'è un accordo scritto, un documento che sancisce chi può usufruire del mio servizio mensa. Di fatto, in questo, modo i clienti vengono tracciati. Poi, ovviamente, all'interno del locale dovranno indossare le mascherine e rispettare la distanza. E come mensa ho creato un menù fisso».

L'associazione La Rete e il suo presidente, come promesso la scorsa settimana, hanno dato vita alla lotta per tentare di salvare il settore della ristorazione in piena crisi da pandemia. Contin, si è messo subito all'opera, già nella giornata di venerdì, spedendo a tutti i suoi amici baristi e ristorati un messaggino via WhatsApp invitandoli ad aderire all'iniziativa. Non fatelo per noi titolari, ma per i nostri collaboratori che sono a casa senza lavoro da un anno. Questo lo slogan, seguito da una serie di consigli su come trasformare il proprio locale in una mensa e poter riprendere l'attività.

«In realtà - ha proseguito Contin - non ho inventato nulla. Alcuni baristi e ristoratori, tra Padova e provincia, hanno già trasformato il loro locale in mensa. Ho però dato eco all'iniziativa e coinvolto più persone possibile. A chi mi contatta indicherò come e dove scaricare i moduli utili per avviare la richiesta e trasformare il locale in mensa. Già dalla prossima settimana pronostico decine e decine di adesioni. Se non ci diamo una mossa il settore collassa, aspettare fino al 5 marzo è impensabile dobbiamo lavorare». Una accortezza, indispensabile per non essere multati: «È importante appendere un cartello all'esterno del locale dove si avvisa che l'accesso al ristoro vale solo per chi è convenzionato» ha concluso Contin.

Marco Aldighieri

