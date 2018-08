Contin: «Dal Ghetto a Santa Lucia, il Naviglio ve lo porto nelle piazze»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESPERTOPADOVA Federico Contin, 46 anni, è il re della movida a Padova. Per esigenza, lui gestore del bar Ai Dadi in Ghetto, da presidente dell'allora Comitato bar per il centro, nel 2006 si era inventato il Naviglio. E oggi quella sua trovata è ancora lì: 10 mila persone a sera, contraltare di un sistema-piazze che invece boccheggia a fatica.«L'esperienza del Naviglio è replicabile anche incentro, basterebbe unirsi per superare questo momento di crisi. Ma serve la volontà».Contin, facciamo un salto indietro nel tempo. Come nasce il...