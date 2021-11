Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PRIMO CITTADINOPADOVA Anche Sergio Giordani finisce in isolamento. La notizia è arrivata ieri con una nota del suo staff. Il sindaco ha avuto un contatto con una persona risultata positiva al Covid e sta quindi seguendo i protocolli sanitari previsti in questi casi mantenendosi in isolamento fiduciario si legge, è risultato negativo ai primi tamponi, sta bene e continua da casa l'impegno amministrativo.Giordani non è sembrato per nulla...