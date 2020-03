L'INTERVENTO

PADOVA Un incidente domestico ha rischiato di rendere ancora più duro il periodo di quarantena di una famiglia e richiesto un particolare intervento dei vigili del fuoco. È stata una squadra dei pompieri di Padova a correre in aiuto di un anziano residente a Camin, vittima di una caduta accidentale. L'operazione ha messo in moto un dispositivo di sicurezza eccezionale atto a evitare i rischi legati al Coronavirus.

A metà mattina di ieri alla centrale operativa è giunta una richiesta d'aiuto. A lanciarla i membri di un nucleo familiare del quartiere a est della città che in questi giorni si trovano sottoposti all'isolamento in quarantena per possibili contatti con persone contagiate dal Covid-19. In casa c'era anche un uomo anziano costretto su una carrozzina a causa di una serie di problemi di deambulazione e mobilità. Poco prima era rimasto vittima di un incidente che inavvertitamente lo aveva portato a sbilanciarsi e cadere a terra senza più riuscire a sollevarsi. Fortunatamente fin da subito i parenti avevano constatato che tutto sommato la situazione non era troppo grave, ma nessuno di loro era in grado di poter aiutare il loro congiunto a rimettersi seduto senza rischiare di peggiorarla.

Ecco dunque la chiamata ai pompieri. Una squadra con un automezzo ha raggiunto l'abitazione del malcapitato e prima di potervi accedere ha attivato il protocollo di sicurezza per garantire il massimo isolamento possibile agli operatori che sarebbero dovuti entrare nell'edificio i cui residenti sono sotto stretto controllo medico. Ogni vigile del fuoco ha indossato un'apposita tuta integrale e impermeabile, corredata di guanti e di una maschera professionale con visiera, filtro e valvole oltre agli stivali in dotazione. Una divisa che li ha completamente isolati dall'esterno comprendo ogni loro parte esposta per evitare il rischio di eventuali contaminazioni.

Completata la vestizione, i pompieri hanno raggiunto l'anziano che giaceva in terra, sono riusciti a sollevarlo e lo hanno riposizionato sulla carrozzina. L'uomo è parso in buona salute e nonostante la disavventura non si è rivelato necessario far intervenire il personale medico del Suem.

Una volta portato a termine l'intervento, le operazioni hanno dovuto attraversare un'altra fase resa necessaria per scongiurare il rischio di contaminazione. Tutti i vigili del fuoco hanno infatti dovuto affrontare un percorso di decontaminazione che si sono prestati l'un l'altro grazie alla nebulizzazione di particolari disinfettanti sulle tute e gli interi dispositivi che portavano addosso. Solo al termine di questa fase hanno proceduto a svestirsi e indossare nuovamente le divise di servizio.

