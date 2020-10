LA SITUAZIONE

PADOVA Cinquantanove contagi nel bollettino del mattino, altri 27 nel report della sera. Il totale parla di 86 casi di Covid registrati solo nelle ultime 24 in province di Padova. È il picco massimo della cosiddetta seconda ondata: dati simili non venivano raggiunti dalla scorsa primavera. Il numero dei ricoverati oggi è naturalmente ben più basso (28 persone di cui 4 in Terapia intensiva) ma la curva continua a crescere e l'escalation di questa settimana non lascia tranquilli. In cinque giorni sono esplosi due nuovi focolai: prima all'istituto superiore Einstein di Piove di Sacco e poi al Centro Carni Company di Tombolo. In entrambi i casi almeno venti contagi, tamponi a raffica e tanta preoccupazione.

LA RICHIESTA

In tutta la provincia di Padova risultano oggi positive 760 persone mentre sono 1.343 quelle in isolamento. Per non trovarsi impreparata davanti ad una ulteriore possibile impennata l'Ulss 6 ha chiesto al Comune di Padova la possibilità di utilizzare alcuni spazi coperti dello stadio Euganeo, sotto una delle due tribune, per allestire un centro-tamponi da rendere operativo in caso di emergenza.

NELL'ALTA PADOVA

Le preoccupazioni principali ora riguardano Tombolo. Al Centro Carni Company, azienda in attività da oltre 40 anni e che conta 170 dipendenti, un nuovo focolaio coinvolge 20 lavoratori. Sono 150 i tamponi risultati invece negativi. L'azienda ieri mattina è stata interamente sanificata. «E' stato un dipendente ad informarci che in seguito ai controlli effettuati esternamente, dovendo sottoporsi ad un intervento chirurgico programmato, è stato trovato positivo al Coronavirus ed è asintomatico - spiega uno degli amministratori Nicola Pilotto - Tra martedì e mercoledì abbiamo effettuato con un laboratorio esterno a nostre spese, a massima garanzia dei lavoratori, i tamponi. Non ci aspettavamo però di trovare 20 persone positive, tutte asintomatiche, ora in isolamento fiduciario».

LA MAPPATURA

La direzione ha compiuto anche una mappatura del cluster interno. I dipendenti positivi lavorano nel reparto del disossamento della carne. «Abbiamo effettuato un nuovo screening - continua Pilotto - e confidiamo non ci siano altri casi di positività. Oltre alle procedure adottate, abbiamo chiesto anche ai nostri collaboratori la massima attenzione. Siamo in stretto contatto con le autorità sanitarie che abbiamo informato immediatamente. L'attività aziendale prosegue, ovviamente con ritmi più ridotti per l'assenza del personale, e tutti i reparti sono monitorati costantemente. Continueremo a monitorare da vicino la situazione attraverso l'utilizzo del tampone in modo da poter tracciare e isolare tempestivamente eventuali altri positivi e ritornare rapidamente alla normalità». Fin da fine febbraio l'azienda ha applicato i protocolli ed è stata tra le prime a sottoscrivere un'assicurazione per i dipendenti che prevede, oltre a un indennizzo economico, anche la copertura di eventuali trasporti dall'ospedale alla propria abitazione, il controllo sanitario a seguito del ricovero e il supporto per la gestione domestica e di eventuali figli. A marzo l'azienda ha contribuito all'acquisto di un ventilatore meccanico donato all'ospedale di Cittadella.

Michelangelo Cecchetto

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA