LA SITUAZIONE

PADOVA Cinque nuovi decessi per Coronavirus in provincia di Padova. Ieri se n'è andata Giuliana Pagin, 75 anni, di Arzergrande. La donna era ricoverata all'ospedale di Schiavonia, visto l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. All'ospedale della Bassa è morto anche un ospite del centro servizi per anziani di Monselice, si tratta di Guido Gallo, 69 anni. La residenza Al Parco di Galzignano piange Teresa Babetto, 81 anni, originaria di Teolo. Altre due persone sono decedute in Azienda ospedaliera a Padova. Dal 21 febbraio ad oggi, in 50 giorni, se ne sono andati 152 padovani. intanto scende il contagio: nel corso della giornata di ieri sono stati segnalati 62 nuovi casi. E' il dato più basso degli ultimi sette giorni. Giovedì sono risultati positivi al tampone 76 soggetti in più, mercoledì 78, martedì 121, lunedì 82, domenica 125 e sabato 104. In totale il territorio padovano conta 3.218 casi.

LA VITTIMA

Ad inizio aprile i primi sintomi, un po' di febbre e qualche dolore, poi la conferma che aveva contratto il Coronavirus. Nella notte ha smesso di battere il cuore di Giuliana Pagin. Aveva 75 anni e viveva ad Arzergrande in via Umberto I. La morte della casalinga ha lasciato nello strazio i figli Michele e Luca Cavalletto. Da qualche anno la settantacinquenne era rimasta vedova. Non aveva particolari patologie pregresse. L'età non era più giovanissima, ma la donna era perfettamente autosufficiente. Qualcosa però in ospedale a Schiavonia è precipitato e nelle ultime ore la donna si è aggravata fino al decesso. Ieri mattina i figli hanno ricevuto la solidarietà del sindaco Filippo Lazzarin. «Stiamo vivendo un periodo storico drammatico - ha detto - una guerra contro un nemico invisibile che sta lasciando sul campo decine, centinaia di morti. A tutti i parenti più stretti di Giuliana Pagin, a nome di tutta la mia amministrazione comunale, ho trasmesso parole di conforto e vicinanza in un momento così doloroso. La notizia della morte della settantacinquenne ha lasciato nel dolore tutti i residenti di Arzergrande, dove la donna era molto stimata e apprezzata».

Il bollettino dell'Azienda Zero fa emergere che i padovani positivi al Covid-19 sono 2.596 mentre i negativizzati dal Coronavirus sono 470. Si considerano guariti 44 nuovi pazienti. Si trovano in isolamento domiciliare 4.905 soggetti, sono finite in quarantena 52 persone in più. Calano anche i ricoveri in ospedale. In Azienda ospedaliera in reparto si passa da 113 a 103 pazienti in 24 ore. In terapia intensiva invece si conta un degente in più, i letti occupati sono 18. La situazione migliora anche negli ospedali dell'Ulss 6. Si osservano dieci pazienti in meno all'ospedale di Schiavonia, in area non critica sono assistite 106 persone. Scende il numero di postivi al Coronavirus anche in rianimazione, dove si passa da 16 a 15.

SCENARIO

Invariato lo scenario all'ospedale di Cittadella, rimangono quattro gli assistiti in rianimazione. Ancora stabili i due dimessi e i tre decessi. Si segnala un paziente in meno anche nel reparto dell'ospedale di Camposampiero, dove i ricoveri scendono a quota cinque. Alla Casa di cura Villa Maria di Padova, in area non critica, i positivi al Coronavirus sono 12. Nella struttura di via Melette i dimessi sono undici ed è stato registrato un unico decesso. In Veneto si contano 13.459 casi di Coronavirus. Per la prima volta Verona supera Padova per numero di contagi. La città scaligera registra 3.274 casi, 56 in più rispetto Padova. Putroppo le vittime dell'epidemia a Verona sono 235, 83 in più rispetto il territorio padovano.

DIBATTITO

Nelle scorse ore si è riacceso il dibattito sul destino degli ospedali della Bassa. Il presidente della Conferenza dei sindaci dell'Ulss 6, Alessandro Bolis, ha chiesto alla Regione l'apertura di un tavolo tecnico-politico sulla fase 2 per l'Ospedale di Schiavonia. «I sindaci non sono in guerra tra loro spiega Bolis né è la dimostrazione l'approvazione unitaria in conferenza dei Sindaci del documento con il quale i 101 sindaci chiedono una maggiore condivisione con la Regione per quanto riguarda la gestione dei servizi sanitari e sociali del territorio nel momento dell'emergenza e un'attenzione immediata al tema degli ospedali della Bassa Padovana, con una programmazione dettagliata in vista della fase 2'».

Elisa Fais

(Ha collaborato

Cesare Arcolini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA