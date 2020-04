I NUMERI

PADOVA Cala ancora il contagio in città, ma continua a preoccupare la situazione nelle case di riposo. Tra ieri e domenica si registrano solo 26 nuovi casi di Coronavirus in provincia, due gli anziani deceduti nelle scorse ore. La casa di riposo di Monselice ha dovuto dire addio a Fanny Saggiorato, 91 anni, originaria di Battaglia Terme. L'87enne Francesco Stefani, residente a Due Carrare, è deceduto all'ospedale di Schiavonia. Le vittime finora sono state 203. Il report diffuso da Azienda Zero indica 3693 contagiati da Covid-19 dall'inizio dell'emergenza. I soggetti attualmente positivi al tampone sono 1895, sono state individuate 116 persone in più in 24 ore. I negativizzati virologici sono 1595, 137 in più rispetto a domenica mattina. Nelle ultime ore ben 112 padovani sono usciti dalla quarantena, rimangono in isolamento domiciliare perché a contatto con persone contagiate in 1.856. Risultano ricoverati negli ospedali padovani 225 pazienti positivi e altri 51 negativizzati ma in condizioni critiche, per un totale di 276 degenze. Dal 21 febbraio sono state dimesse complessivamente 473 persone.

LA PREOCCUPAZIONE

Sono invece saliti a 426 gli anziani positivi al Coronavirus residenti nelle case di riposo dell'Ulss 6 Euganea. Questi gli ultimi dati ufficiali forniti dalla Regione. I decessi di ospiti contagiati sono 81, il tasso di letalità in provincia di Padova si ferma al 16% contro una media nazionale del 30,5%. La percentuale mette in relazione i deceduti a causa del Coronavirus con la platea di ospiti ammalati. Le strutture residenziali per anziani presenti a Padova e provincia sono 39 e il numero di ospiti arriva a 4.910. Una voce esperta arriva da Andrea Merlo, vicepresidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Padova e direttore di una Rsa ai tempi del Coronavirus. Merlo gestisce la casa di riposo Parco del Sole in via Boccaccio a Padova. «Il 23 febbraio 2020 è una data che ha cambiato il mondo delle Rsa racconta Merlo - le strutture si sono ritrovate a dover gestire un processo di ospedalizzazione intensiva in pochissimo tempo. Riorganizzare una struttura residenziale significa stravolgere le aree di degenza degli ospiti. Si tratta di stanze di vita, dove da mesi o da anni i nostri ospiti vivono con altre persone, spazi personalizzati con i loro ricordi, foto e oggetti che riportano alla memoria tempi passati e che aiutano nel deterioramento cognitivo a orientarsi nello spazio/tempo. Ma per far fronte all'emergenza in meno di due settimane 140 ospiti sono stati trasferiti più e più volte, per far spazio alle aree di isolamento dedicate ad accogliere ospiti Covid positivi. Da luoghi di vita si è passati a luoghi di cura facendo gravare un ulteriore aspetto su operatori e sanitari, quello di accompagnare i nostri ospiti anche nella morte cercando di rimanere con loro, sostituendosi ai familiari che non possono accedere alle strutture».

Le difficoltà non mancano. «Ma in Rsa siamo anche chiamati a garantire la spensieratezza e l'allegria della vita che continua aggiunge Merlo - dobbiamo tranquillizzare i nostri ospiti che sentendo i familiari solo telefonicamente a volte si sentono abbandonati. Dobbiamo continuare ad occuparci della demenza e dei problemi di deterioramento cognitivo. Ospiti, che se in isolamento ci vedono indossare i Dpi e non riconoscendo i nostri volti, hanno paura e ci considerano estranei. Abbiamo attuato i distanziamenti sociali sospendendo le attività come la ginnastica di gruppo, le attività educative di lettura del giornale o la tombola. Auspico che si costituisca a livello nazionale una cabina di regia unica che possa intercettare prima, molto prima tutte le criticità e fragilità che queste residenze hanno e continueranno ad avere». Importanti attività di formazione sono state dedicate agli operatori. «Il personale sanitario, operatori sociosanitari, ausiliari delle pulizie, personale delle cucine, manutentori, infermieri, educatori, logopedisti tutti si sono dovuti impegnare sin da subito a formarsi e aggiornarsi per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e relative tecniche di vestizione, oltre che per l'uso corretto dei disinfettanti e le modalità per l'accesso alle aree rosse».

PRIMA VITTIMA

Anche Albignasego, nonostante un quadro rassicurante dal punto di vista del contagio epidemico, piange la sua prima vittima affetta da Coronavirus. É spirata sabato scorso Lucia Papaiz, settantunenne originaria del Friuli Venezia Giulia e da qualche anno residente nella cittadina. Madre di una figlia che le ha dato due nipoti, vi si era trasferita dopo essere rimasta vedova e vi aveva sempre vissuto da sola, mentre i familiari più stretti sono rimasti quasi tutti a Spilimbergo, in provincia di Pordenone. Pensionata, era gravemente malata da tempo e nelle ultime settimane, durante le cure a cui si stava sottoponendo, il tampone aveva rilevato la positività al Coronavirus. La donna era già ricoverata in Azienda ospedaliera quando sabato il suo quadro clinico è precipitato fino a portarla al decesso. La salma sarà ora trasferita nella sua regione natale dove verrà tumulata. Conosciuta come Nonna Lucia, pur non avendo parenti in paese, ha lasciato un caro ricordo che il sindaco Filippo Giacinti ha voluto condividere: «Lucia era una signora gentile e disponibile. Non era molto conosciuta e non aveva parenti nel Padovano. La sua scomparsa magari non farà grande notizia ma proprio per questo tengo a ricordarla». Albignasego è al 70esimo posto per numero di contagi (60) con 41 guariti e i restanti in attesa del tampone negativo di conferma.

Elisa Fais-Serena De Salvador

