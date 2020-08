La diffusione del Covid-19 a Padova aumenta sempre più. La giornata di ieri ha registrato altri 24 nuovi casi positivi, segnando uno dei trend più negativi delle ultime settimane: più 4 rispetto al giorno precedente. Sabato i tamponi effettuati all'Azienda Ospedaliera di Padova avevano dato esito positivo erano stati 21, così come venerdì, mentre giovedì ci si era fermati a quota 17. Sono comunque numeri importanti, che destano una certa preoccupazione e portano a 302 (di cui uno residente a Vo') il numero complessivo di casi attualmente positivi nel capoluogo e nella provincia padovana. L'ultimo report di Azienda Zero ha confermato invece il numero dei ricoveri. Nel reparto di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera restano cinque degenti, mentre in Terapia Intensiva, dopo la morte dell'anziano di 90 anni avvenuta nella giornata di venerdì, ne sono rimasti solo due, compresa la bambina di cinque anni, alla quale è stata accertata anche un'altra infezione, una sindrome uremico-emolitica. A questo quadro va aggiunto il numero relativo ai cittadini in isolamento domiciliare. Il dato messo a disposizione ieri mattina alle 8 da Azienda Zero è di 910 persone in isolamento domiciliare in tutta la provincia padovana. Quindici di queste presentano sintomi, ma non necessitano, almeno finora, di ricovero. Gran parte dei tamponi viene effettuata in questi giorni all'ospedale Madre Teresa di Calcutta, in località Schiavonia a Monselice e in azienda ospedaliera, in particolare per chi rientra dalle ferie nei paesi a rischio.

Marina Lucchin

