PANDEMIA

PADOVA Padova torna ad essere la provincia con più casi di positività in Veneto. Con 5.890 contagi da Covid-19 il padovano guadagna l'infausto primato su Vicenza, che invece si ferma a 5.356. Il dato emerge dall'ultimo bollettino della Regione Veneto, che quotidianamente fotografa l'andamento della pandemia. Tra venerdì mattina e sabato sera si registrano tre decessi e 358 nuovi casi. La decisa risalita della curva del contagio preoccupa gli esperti, anche se l'aumento non sta ancora mettendo in sofferenza il sistema sanitario padovano. I ricoveri ospedalieri sono 233, si contano tre pazienti in più rispetto la precedente rilevazione. Da mercoledì scorso Padova è la città veneta con più casi positivi al tampone. Nei giorni precedenti la prima in classifica era Vicenza, più precisamente dal primo febbraio al 23 dello stesso mese. Dall'inizio della seconda ondata fino alla fine di gennaio, invece, la provincia con il più alto numero assoluto di positivi è sempre stata Padova. Facendo un passo indietro a più di un mese fa, il 23 gennaio, il padovano mostrava oltre 10mila casi da gestire. Ovvero il doppio rispetto ad oggi. Il dato poi è andato via via calando, fino ad arrivare al picco più basso con appena 4.829 infezioni il 18 febbraio scorso.

COMMENTO

A commentare la curva della pandemia è il professor Dario Gregori, coordinatore del progetto covid19ita sviluppato dall'Unità di Biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica del Dipartimento di Scienze Cardio-toraco-vascolari dell'ateneo di Padova. «L'allentamento delle misure di contenimento, adottate tra dicembre e gennaio, molto probabilmente si sta traducendo in una maggiore diffusione del virus ammette il professor Gregori . C'è poi la questione varianti e le relative difficoltà di tracciamento. Per fortuna la situazione è ancora relativamente sotto controllo, bisognerà vedere l'evoluzione nelle prossime settimane. Anche se il numero di nuovi casi è in aumento, non si sono ancora verificati effetti sulle terapie intensive e in area non critica. I dati dei ricoveri sono stabili». Le limitazioni in vigore potrebbero inasprirsi in vista delle feste pasquali. «Io sono dell'idea che parlare di terza ondata sia inappropriato dichiara l'esperto -. Siamo ancora all'interno della stessa curva iniziata a ottobre, siamo riusciti ad attutirla grazie alle misure restrittive, ma di fatto è lo stesso andamento dal punto di vista epidemiologico. Dobbiamo immaginare una grande onda alla quale abbiamo tolto una parte, ma non siamo arrivati mai arrivati al fondo, quindi a zero casi». Dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi hanno contratto il Covid oltre 62mila padovani. Significa che il 6,5% della popolazione residente è stata contagiata. «Per una città presentare un alto tasso di positività, unito a una scarsa ospedalizzazione, significa anche avere un ottimo sistema di tracciamento», specifica l'esperto. Il Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 6 Euganea da sempre lavora senza sosta per garantire il cosiddetto contact tracing. Ovvero ricostruire le catene di contatti di persone positive al virus, intervistando le persone positive e risalendo alle situazioni nelle quali hanno potuto mettere a rischio la salute di persone vicine e provvedendo ad avvisarle. Nell'ultimo mese l'Ulss 6 Euganea ha registrato il dimezzamento dei tamponi per la ricerca dell'infezione da Coronavirus. Se tra novembre e dicembre si arrivava a picchi di 8mila test al giorno, oggi si sfiorano appena i 3mila. Per questo motivo l'azienda sanitaria ha rimodulato l'offerta, riducendo l'orario di apertura dei punti tampone sul territorio.

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

