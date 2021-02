Il cliente comodamente seduto al tavolo, intento a consumare la propria ordinazione. Ciò che da oggi torna a essere ammesso in tutto il territorio regionale, era ancora vietato la scorsa settimana, con il Veneto era in fascia arancione. I carabinieri di Tribano lo scorso giovedì mattina, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato proprio a verificare il rispetto delle misure anti-covid, hanno assistito a un nuovo caso di mancato rispetto delle normative vigenti. I militari, impegnati in una verifica a Pozzonovo, in via Merlin, hanno sorpreso un avventore all'interno del Bar Gioia. Non solo. All'interno dello stesso locale se ne stavano ammassate più persone, costituendo un lampante esempio di assembramento, in barba a tutte le disposizioni anti-covid. La titolare del locale di via Merlin, Y.Y., 35enne di origine cinese, si è vista così appioppare una sanzione di 400 euro. Una multa salata, che la donna dovrà pagare per non aver rispettato gli obblighi inerenti il divieto di assembramento e di somministrazione e consumo di alimenti e bevande ai tavoli. Ma soprattutto la titolare ha dovuto ottemperare all'immediato ordine di sospensione provvisoria della propria attività, chiudendo il bar: la saracinesca resterà abbassata per cinque giorni. Non è andata meglio all'incauto avventore: anche per lui è scattata la multa di 400 euro.

Camilla Bovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA