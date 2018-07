Conservatorio, al Foscarini solo fra un paio di anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAMBIAMENTOPADOVA Il conservatorio Pollini non potrà essere trasferito a palazzo Foscarini già a settembre di quest'anno. Ad annunciarlo è stato ieri il sindaco Sergio Giordani. «Purtroppo, dal punto di vista tecnico, l'operazione non è possibile - ha spiegato il primo cittadino -. Inizialmente, infatti, i locali al primo piano, essendo in ottime condizioni, ci avevano indotto ad ipotizzare un trasloco in tempi brevi. Di conseguenza pareva non ci fossero problemi nel trasferire lì una parte del Pollini in tempi molto stretti». «Dopo...