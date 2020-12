Riprendono le visite, seppure a distanza, dei parenti agli ospiti della casa di riposo Monsignor Francesco Beggiato di Conselve. Nei giorni scorsi a tutte le Rsa è arrivata una circolare del Ministero della Salute, nella quale, in vista delle prossime festività natalizie, si invitavano le strutture ad organizzare visite dei congiunti dei ricoverati, nel rispetto del distanziamento fisico e delle regole in vigore. Nell'Ipab Conselvana, che conta 120 ospiti, i protocolli sono da mesi particolarmente severi, ma la direzione ha organizzato quanto disposto dal Ministero. Dalla prossima settimana sono stati organizzati dei veri e propri turni di visita: due familiari potranno accedere all'esterno della casa di riposo e dalle grandi vetrate riusciranno a vedere gli anziani, comunicando con l'uso di telefoni e Ipad, ma finalmente si potranno vedere seppure senza toccarsi e con un vetro di mezzo, per la tutela degli ospiti medesimi.

Il Natale in Famiglia, tradizionale appuntamento con una domenica nella quale i parenti pranzano con i loro cari nelle sale della rsa, quest'anno non avrà ovviamente luogo, ma il giorno di Natale il personale rallegrerà la giornata degli ospiti che avranno un menu speciale. Nele giorno di Santo Stefano poi nel Duomo di Conselve l'arciprete don Claudio Zuin alle 10 celebrerà una Messa dedicata proprio agli ospiti della Beggiato, ma anche a personale e parenti, che sarà trasmessa su un grande schermo all'interno della struttura sanitaria; agli ospiti sarà poi data la possibilità di ricevere la Comunione dopo tanti mesi, visto che dallo scorso mese di febbraio la messa domenicale, abituale appuntamento, non è più stata celebrata a causa della pandemia e delle restrizioni relative. (N.B.)

