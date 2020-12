Ha suscitato profonda commozione a Conselve la notizia della morte a causa del Covid di Eliana Barbo, presidente della Comunità degli Italiani di Buie, il sodalizio che rappresenta la minoranza autoctona italiana in Croazia e Slovenia. Pluriennali sono infatti i rapporti culturali tra le due cittadine. Eliana Barbo, 57 anni, due figli, era commercialista con un avviato studio. Impegnata in politica, era a capo della minoranza dal 2013 ed era consigliere regionale della Contea Istriana. Dopo i primi sintomi della malattia circa un mese fa ed un primo ricovero all'ospedale di Pola, il peggioramento dello stato di salute aveva consigliato il ricorso ai sanitari di quello di Fiume, dove però Eliana Barbo è deceduta nella giornata di domenica. «La notizia mi ha molto colpita - dice commossa il sindaco di Conselve Alberta Boccardo - Eliana era giovane, piena di vita e fortemente motivata nel mantenere viva la cultura e le tradizioni italiane a Buie. Ricordo con stima e affetto gli incontri avvenuti tra le nostre comunità in varie occasioni, nelle quali abbiamo condiviso, pur vivendo in Stati diversi, il piacere della parlata dialettale istro-veneta molto simile a quella conselvana, gusti, sapori, storia e musica; in particolare ricordo con grande piacere gli incontri conviviali in cui cantavamo le canzoni delle nostre origini accompagnati dall'organetto di Nane Stropa, nostro cantastorie locale che da poco ci ha lasciati. L'attività di Eliana ha contribuito a farci conoscere il dramma degli esuli e al tempo stesso a farci comprendere il ruolo fondamentale di chi ha deciso di rimanere, consentendo così la conservazione della lingua italiana e della parlata istro-veneta in quelle terre. L'amministrazione comunale e la Comunità tutta di Conselve esprime il proprio cordoglio alla famiglia e alla Comunità degli Italiani di Buie».

N.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA