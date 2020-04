Dopo l'esposto presentato giovedì dal Codacons alla procura e l'audizione della direttrice generale Silvia Favero da parte del Nas dei carabinieri, l'istituto Configliachi prende posizione in merito all'inchiesta che sta riguardando la struttura per anziani, una delle tre in provincia attenzionate dall'autorità giudiziaria. Dell'esposto che Codacons ha reso noto, l'istituto afferma di non aver ancora ricevuto nulla ufficialmente per nessuna delle sedi che gestisce, la Residenza Breda di Ponte di Brenta e quella di via Sette Martiri a Chiesanuova. L'iniziativa sarebbe stata intrapresa dopo il decesso di un settantenne di Abano mancato a fine marzo e risultato positivo al Coronavirus, uno dei due casi di ospiti contagiati spirati nelle ultime settimane. Fulcro dell'inchiesta è la corretta gestione dell'emergenza sanitaria e l'adozione di tutte le precauzioni da parte della Rsa, come pure negli altri due casi analoghi che riguardano Villa Maria e la Scarmignan di Merlara. Il Configliachi però rigetta ogni accusa: «Grazie agli enormi sforzi abbiamo registrato solo quattro casi su 440 anziani che ospitiamo, 145 alla Residenza Breda dove non si segnalano positività e 306 a Chiesanuova, con due decessi legati al Covid-19 - fa sapere la struttura -. Fin dal 22 febbraio è stata creata una task force interna e sono state sospese le visite dall'esterno, adottando tutte le misure di contenimento e attivandosi per il difficile reperimento di mascherine e presidi di protezione. Nel magazzino ve n'era una quantità sufficiente per le prime settimane e anche grazie a quelli donati dal Comune si è sempre riusciti a lavorare in sicurezza». Il Configliachi ha poi tenuto in contatto anziani e parenti acquistando dei tablet: «Il personale aggiorna costantemente i familiari anche grazie a una nuova pagina Facebook a testimonianza del fatto che la trasparenza è per noi un valore fondamentale».

Serena De Salvador

