LA NOVITÁ

PADOVA Le enoteche torneranno a lavorare normalmente. Il primo decreto dell'era Draghi non ha cambiato granché la situazione per il mondo della ristorazione ma c'è un dettaglio che fa tirare un sospiro di sollievo ai titolari di un'enoteca: potranno continuare a vendere i loro prodotti anche dopo le 18. Il divieto di asporto resta per bar ed esercizi pubblici senza cucina.

«Siamo consapevoli che in questo complesso contesto di forte difficoltà causato dalla pandemia si possa incorrere in possibili errori nelle indicazioni dei codici Ateco, come avvenuto per quello delle enoteche dice il presidente di Confesercenti, Nicola Rossi Ma era indispensabile trovare la soluzione e correggere l'errore. La preoccupazione maggiore era per la perdita che queste attività economiche stavano subendo: bloccare l'apertura dopo le 18 avrebbe tolto alle enoteche circa il 30 per cento del fatturato giornaliero in un quadro economico generale che le vede già penalizzate. Siamo molto soddisfatti che le nostre sollecitazioni siano state assunte dal nuovo governo».

Se un piccolo fronte è stato messo in sicurezza, se ne apre un altro. La lotteria degli scontrini fatica a decollare e secondo uno studio di Confesercenti su 218 commercianti tra Padova e provincia, il 60 per cento dei negozianti non la usa. A fronte del fatto che sempre più clienti (il 30 per cento) la richiede. A quanto riportato dai dati raccolti, inoltre, del 40 per cento che ha la possibilità di utilizzare la lotteria degli scontrini solo la metà la propone ai propri clienti di propria spontanea volontà. I problemi rilevati sono principalmente due: per le operazioni si allungano i tempi di pagamento, creando un intralcio sul lavoro, e aggiornare il software della cassa è un costo che pochi dicono di poter sostenere.

«Evidentemente la maggioranza dei commercianti ritiene che la lotteria, attiva da febbraio, non sia un incentivo alla vendita spiega Rossi La questione del tempo impiegato per registrare il codice, infatti, è fondamentale: immaginiamo che ci voglia anche solo un minuto o poco più, se ho cento clienti vanno via quasi due ore. Questo viene evidenziato soprattutto da coloro che, per la natura della propria attività, hanno molti clienti che pagano, singolarmente, piccoli importi, dal bar al panificio. Il costo di questo strumento, quindi, non si calcola solo sull'aggiornamento del software ma anche in termini di risorse necessarie per un lavoro che diventa inevitabilmente più impegnativo. In più, questa nuova proposta arriva quasi contestualmente al cashback, che pure si sta dimostrando sempre più utilizzato».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA