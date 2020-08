PALAZZO MORONI

PADOVA «Le difficoltà che hanno vissuto e stanno vivendo le famiglie valgono anche per i bilanci degli enti locali». Chiara Gallani, assessora al Verde, ripete questo esempio all'infinito. È il più semplice per rispondere ai padovani che si lamentano davanti a un parco, un argine o un marciapiede con l'erba troppo alta. «Non è un anno facile, l'emergenza Covid ci ha costretto a riassestarci e fare delle variazioni perché sono venute a mancare importanti risorse a bilancio. Ma posso garantire che rispetteremo il programma». Fatta questa premessa, infatti, c'è la rassicurazione: «I sette giri di sfalci preventivati saranno rispettati. Ora siamo al quinto e gli addetti in queste settimane sono in azione in tutta la città. Da parte della giunta non c'è alcuna intenzione di trascurare il verde pubblico, anzi».

LA SPESA

A Padova il tema è molto sentito («anno dopo anno la sensibilità dei cittadini aumenta sempre più») e negli ultimi giorni sono tornate pure le polemiche. Sollevate da residenti (soprattutto quelli che frequentano il parco Europa) ed esponenti dell'opposizione (la consigliera Vanda Pellizzari in particolar modo).

L'assessora Gallani ricopre la propria carica da tre anni, conosce bene il problema e assicura che il Comune ha protratto il massimo sforzo. «La stagione degli sfalci va da metà marzo ad ottobre e prevede sette giri in tutta la città. L'amministrazione di Padova spende circa 1,7 o 1,8 milioni di euro all'anno per gli sfalci e dobbiamo tenere in considerazione che il Comune sta acquisendo sempre più aree verdi. Da una visione complessiva - spiega Gallani - rilevo come il sistema di sfalcio stia andando bene. Il Comune ha avuto le sue difficoltà e ha dovuto ricalibrare e tagliare. Ma l'obiettivo è andare avanti con la programmazione e rispettare i sette sfalci. Questo è l'aspetto più importante».

LE DIFFICOLTÁ

«L'emergenza Covid ha diminuito le entrate del Comune - prosegue l'assessora - lasciando così maggiormente scoperta la spesa corrente, ma a luglio abbiamo affrontato la situazione riuscendo a spostare le risorse. Siamo andati ad aggiungerle di mese in mese. Alla fine siamo riusciti ad evitare grandi tagli, ma certi rallentamenti sono stati inevitabili».

Il problema principale corrisponde a quello che tecnicamente si chiama verde indesiderato. «Pensiamo soprattutto ai ciuffi che spuntano dai marciapiedi. Il verde indesiderato è il più difficile da trattare perché da quando ci siamo insediati nel 2017 non usiamo più prodotti chimici. Agiamo in maniera meccanica e quindi il lavoro è più lungo. Ci sono state delle difficoltà, ma poi siamo ripartiti».

LA PROGRAMMAZIONE

Il Settore Verde del Comune di Padova monitora il lavoro delle ditte specializzate, le cui squadre sono suddivise sia in base ai quartieri che in base al tipo di verde. «La città è grande e comprendo le lamentele - sospira l'assessora - ma noi stiamo intervenendo ovunque. In pieno lockdown abbiamo approvato una delibera di giunta stabilendo che il servizio fosse indifferibile, per evitare di trovarci a maggio davanti ad una città fuori controllo. Poi siamo sempre andati avanti. Stiamo reggendo bene e ci stiamo lasciando anche dei margini di risorse per il sesto e il settimo sfalcio. Terminato il giro attuale, che è iniziato prima del 24 agosto o proseguirà fino all'inizio di settembre, partirà il prossimo giro in tutta la città. Le date non sono ancora state fissate perché tutto dipende dal meteo e da quanto velocemente crescerà l'erba. Ribadisco che in questi mesi abbiamo dovuto gestire i soldi con equilibrio e ragionevolezza, evitando di fare tutto e subito. Proprio come moltissime famiglie». Rieccolo, l'esempio più ricorrente.

Gabriele Pipia

