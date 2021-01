L'INTERVISTA

PADOVA «È il sintomo dell'esasperazione ma il metodo non è condivisibile». Così parla Federica Luni, vicepresidente dell'Associazione provinciale pubblici esercizi e titolare della pasticceria Estense di via Forcellini, in merito alla protesta #ioapro di venerdì che ha visto alcuni locali in città e provincia offrire servizio al tavolo nonostante le restrizioni anti-contagio lo vietino. In città riceverà il verbale della multa solo il titolare della pasticceria Le Sablon di via Reni, dove gli agenti hanno preso le generalità di nove clienti che consumavano al tavolo (tre saranno multati perché fuori comune senza motivo di necessità). Gli altri due locali aperti, il Bacareto San Pietro nell'omonima via e il Green Street Club di via Dante, hanno ricevuto la visita delle forze dell'ordine che però al momento del controllo non hanno riscontrato violazioni. «È condivisibile il sentimento, è la prova che siamo esasperati dice Luni Ma non è giustificabile il metodo».

Per quale motivo?

«Dobbiamo restare nella legalità anche quando protestiamo e credo che questo sia il motivo per cui l'adesione è rimasta molto limitata sia in città sia in provincia».

Per paura delle multe?

«Più che altro credo che la maggior parte degli esercenti abbia preferito restare nella legalità per un senso di rispetto della legge. Poi sicuramente la prospettiva di prendere una multa non è sicuramente allettante, sia per il titolare sia per i clienti. C'è stata una grande pubblicità dell'iniziativa, telefonate, messaggi, mail ma alla fine pochi hanno aderito ed è lodevole che quasi tutti abbiano deciso di rispettare le regole anti-contagio».

Però lei dice che non ce la fate più.

«Assolutamente. La pazienza è finita, siamo esasperati. E queste nuove limitazioni non fanno che accrescere la confusione».

Si riferisce al divieto di asporto per i bar dopo le 18?

«Per coloro che hanno un determinato codice Ateco sulla visura camerale, in poche parole i bar, sì. Vede, l'inghippo sta proprio nell'uso di questi codici. Le restrizioni si basano sui codici Ateco che si trovano sulle visure camerali, i ristori vengono dati in base ai codici Ateco che ha l'Agenzia delle Entrate. E non sempre i due codici corrispondono perché si deve tenere conto che ci sono delle attività miste come una pasticceria che ha il servizio caffetteria».

Quindi...

«Quindi può verificarsi la seguente situazione: un locale subisce la restrizione ma non può chiedere il ristoro perché i codici Ateco che gli corrispondono tra visura camerale e Agenzia delle Entrate non sono gli stessi. E per risolvere c'è tutto un iter burocratico che non finisce più».

Pensa ci saranno altre proteste?

«Non saprei dirlo ma ribadisco che qualsiasi forma di dissenso va fatta nell'ambito della legalità. Siamo stremati, questo posso affermarlo, ogni restrizione che si aggiunge porta un problema. Vogliamo togliere l'asporto alle 18? Allora chiudiamo tutto alle 18 se il problema è chi esce dopo quell'ora. Tutti, nessuno escluso, senza troppa confusione che crea solo altra incertezza e rabbia».

Silvia Moranduzzo

