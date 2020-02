LE REAZIONI

PADOVA «Mi pare evidente che qualcuno sta lavorando contro la nostra città». Il primo a condannare l'attentato incendiario dell'altra notte alla sede di Forza Nuova è stato il consigliere della lista Giordani Luigi Tarzia.

«Premesso che io non condivido una sola idea portata avanti da questa formazione politica ha scandito Tarzia non posso che condannare questo episodio. Gli autori dell'attentato vanno assolutamente isolati e mi auguro che, al più presto, possano essere individuati dalle forze dell'ordine». «È del tutto evidente che la lotta politica non va portata avanti con questi metodi ha aggiunto chi lo fa è contro Padova. Questo episodio, tra le altre cose, avviene all'inizio di una settimana importantissima per Padova. Venerdì, infatti, ad arrivare in città sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una visita che va premiare un'eccellenza padovana come quella del volontariato. A fronte di questo, non possiamo tollerare che in città avvengano episodi come quelli accaduti la scorsa notte. Chi si comporta in questo modo, è contro Padova».

A condannare l'attentato incendiario provvede anche il consigliere leghista Alain Luciani. «Chiaramente la condanna non può che essere assoluta ha spiegato l'ex assessore della giunta Bitonci Mi piacerebbe, però, che questa condanna arrivasse anche dall'ala sinistra della coalizione che sostiene Giordani. Per me la violenza non ha colore, sarebbe opportuno che la pensassero così anche tutti gli altri movimenti politici». «Questi episodi ha concluso sono anche il frutto di un clima che si è instaurato in questa città. Un clima che è figlio dell'incapacità di questa amministrazione nel dare risposte concrete ai nostri concittadini».

