LA SITUAZIONE

PADOVA Prosegue la campagna vaccinale anche nelle case di riposo della provincia di Padova. Ieri si è chiuso il primo giro di vaccinazioni con le ultime somministrazioni alla Don Orione di Trebaseleghe, a partire da questa settimana invece verranno distribuite le seconde dosi. I primi a completare il ciclo vaccinale saranno gli anziani e i lavoratori della casa di riposo Galvan a Pontelongo. «La prima dose risale al 31 dicembre dichiarano dalla struttura di Pontelongo - La seconda verrà somministrata martedì o mercoledì, nelle prossime ore avremo notizie certe da parte dell'Ulss 6».

L'azienda socio-sanitaria è partita a vaccinare ospiti e dipendenti delle Rsa Covid free, per finire con le strutture con la presenza di focolai. Venerdì scorso il prezioso siero è arrivato a Merlara, casa di riposo simbolo dell'emergenza sanitaria, dove sono morti 34 anziani nella prima ondata. In questa fase le dosi di vaccino sono ancora riservate al personale sanitario degli ospedali e del territorio, agli operatori e ospiti delle case di riposo.

I NUMERI

I numeri ufficiali della Regione aggiornati a ieri sera dicono che l'Ulss 6 Euganea con le sue 17.298 persone vaccinate registra il numero più alto del Veneto. Hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino altri 3.730 sanitari dell'Azienda ospedaliera e 507 dell'Istituto Oncologico Veneto. A livello regionale le prime due forniture Pfizer fatte pervenire dal commissario Arcuri sono state consumate al 100% mentre per la terza fornitura (arrivata lunedì scorso) siamo al 67,9%. É attesa per febbraio la campagna di massa sui cittadini over 80 e sui lavoratori che effettuano pubblico servizio. Non è ancora stata fissata una data e non è ancora stato definito al dettaglio quali categorie saranno interessate: si parla di forze dell'ordine, dentisti, farmacisti, personale scolastico e addetti al trasporto pubblico. Nei giorni scorsi il prefetto ha fatto una prima riunione operativa con i vertici di Ulss e Azienda, in settimana saranno definiti i dieci punti vaccinali in tutta la provincia. Uno dei più importanti sarà al padiglione 6 della Fiera di Padova, struttura che potrebbe arrivare a garantire oltre 2mila somministrazioni al giorno. Numerosi gli interventi previsti per adeguare gli spazi, dove saranno realizzati 12 ambulatori. Martedì scorso si è tenuto un sopralluogo al padiglione, nelle prossime settimane potrebbe già arrivare il progetto definitivo.

