BOARA PISANI Sono proseguite per tutto il pomeriggio di ieri le operazioni di screening degli studenti e del personale dell'istituto scolastico di Boara Pisani, dopo la chiusura disposta con un'ordinanza dal sindaco Luca Pescarin dallo scorso martedì, a seguito di alcuni casi di covid riscontrati alla scuola secondaria di primo grado. I primi ad essere sottoposti al test rapido sono stati gli insegnanti e il personale scolastico e poi, a oltranza e a scaglioni di mezz'ora per non affollare l'area esterna di via Fermi, i circa 220 studenti frequentati la scuola primaria e quella secondaria di primo grado.

Nonostante i test rapidi permettano di avere la risposta nell'arco di pochi minuti, nessuna notizia ufficiale è finora trapelata: ci vorrà ancora qualche ora per raccogliere tutti gli esiti e per capire come agire di conseguenza. «La speranza è che tutti i test diano esito negativo, ovviamente commenta il sindaco Pescarin In tal caso sapremo di aver magari avuto fin troppa prudenza, ma anche di aver messo in completa sicurezza la scuola, così le lezioni potranno riprendere in presenza. Viceversa, rifletteremo sul da farsi. Reputo positivo però il fatto che ad oggi non ho notizia di alunni o docenti sintomatici».

In paese non era mancata qualche polemica, sollevata dall'opposizione consiliare, per la decisione drastica di chiudere sia la scuola secondaria di primo grado che quella primaria, mettendo magari in difficoltà le famiglie dal punto di vista dell'organizzazione. Ma il sindaco Pescarin e la dirigente scolastica dell'Istituto Solesino-Stanghella Cristina Minelle hanno precisato di aver agito per precauzione, al fine di evitare che il virus si diffondesse.

A far scattare la chiusura dell'intero istituto sono infatti state alcune considerazioni basate sulla condivisione di alcuni servizi da parte di bambini e ragazzi, come scuolabus e pre-scuola, sulla presenza di fratelli e sorelle in classi diverse, sul fatto che alcuni insegnanti lavorano su più plessi e, non ultimo, sulla preoccupazione dei genitori. In attesa dunque di sapere com'è davvero la situazione nelle scuole di Boara Pisani, inserite nell'Istituto Comprensivo Solesino-Stanghella, il sindaco Pescarin si dice se non altro soddisfatto della celerità con cui l'Ulss5 Polesana ha agito in questo contesto. «Martedì abbiamo chiuso la scuola, giovedì sera era già arrivata la convocazione per lo screening, fissato per il giorno seguente, cioè venerdì spiega il primo cittadino In pochi giorni l'Ulss5 è stata in grado di dare una risposta concreta ed efficiente».

