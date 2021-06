Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTAPADOVA Il bicchiere di Giorgio Pavan è mezzo pieno e mezzo vuoto. Mezzo pieno perché il suo Chiosco, circolo molto in voga in via Ariosto, ha ripreso a pieno ritmo e si prepara ad aumentare l'attività con il ritorno in zona bianca. Mezzo vuoto perché il Fishmarket, l'altro locale gestito da 21 anni in via fra' Paolo Sarpi, è chiuso da 500 giorni e continuerà a mantenere la serranda abbassata come tutte le discoteche coperte....