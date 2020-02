Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale è diventato operativo il passaggio della Questura di Padova in fascia A dopo il via dato dal consiglio dei ministri. La città entra nel club delle più attenzionate d'Italia dal punto di vista della sicurezza. Padova che era stata inserita in questa fascia da un decreto del Presidente della Repubblica ha superato gli ostacoli di commissioni parlamentari, Consiglio di Stato e vari altri organi. Cosa cambierà? Più uomini e finanziamenti. Innanzitutto aumenterà l'organico. Già l'ex sottosegretario all'Interno, Molteni, nel marzo scorso aveva affermato che Padova nel biennio febbraio 2018-marzo 2019 aveva visto assegnati 40 agenti nella provincia. A luglio 2019 poi sono arrivate altre 5 unità, a dicembre altrettante e ad aprile 2020 ulteriori 25. Infine sempre entro aprile 2020 saranno assegnate 3 unità al reparto mobile e una alla Polizia stradale.

Inserirsi tra le questure di particolare rilevanza significa che non ci saranno ostacoli per la realizzazione della nuova Questura al posto delle palazzine di via Anelli. Si stima infatti che al termine di 5 anni, gli effetti aumenteranno di 134 unità dai 1500 attuali, un terzo dei quali gravitano nel palazzo di piazzetta Palatucci. La carenza di spazi, ha già portato l'Ufficio immigrazione da palazzo Wollembourg alla Cittadella della Stanga negli ex uffici del Monte dei Paschi il cui affitto sarà pagato dal Comune fino alla realizzazione del nuovo edificio.

Un passaggio dovuto, quello della promozione, visto che a Padova ha sede la polizia scientifica che opera in tutto il Triveneto, c'è la sede della Polstrada regionale e del Secondo celere che fa ordine pubblico in tutto il nord. Ma la promozione si basa anche su altri criteri: la superficie dei centri abitati, la popolazione e specifiche attività della polizia: prevenzione, immigrazione, ordine pubblico, polizia criminale, polizia amministrativa e di sicurezza.

La Questura ha un bisogno impellente di spazi e proprio per questo grazie allo scambio di proprietà delle aree fra via Anelli (Comune) e Prandina (Demanio) potrà unificare tutti gli uffici eliminando anche onerosi affitti come quello di palazzo Palatucci alla Provincia (circa 600mila euro). Lo stato ha già stanziato 50 milioni di euro che saranno destinati a una torre con a raggera edifici minori. I lavori potrebbero cominciare nel 2022 e durare tre anni.

